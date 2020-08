Detran-RJ prorroga o prazo de licenciamento anual de veículos

O Detran-RJ prorrogou o calendário de licenciamento anual de veículos, devido os efeitos da pandemia. Com a ampliação do prazo, os motoristas do Rio ganharam mais tempo para retirar o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) 2020, seja ele físico, impresso nas unidades do departamento, ou digital, pelo aplicativo. De acordo com o novo calendário, finais de placa de 0 a 2: até 30 de setembro, finais de placa de 3 a 6: até 31 de outubro, e finais de placa de 7 a 9: até 30 de novembro de 2020.

Para evitar aglomerações nas unidades do órgão, o departamento orienta que, mesmo com a opção da emissão física do CRLV, os proprietários de veículos busquem a versão digital do documento, que pode ser feita integralmente online pelo aplicativo “Carteira Nacional de Trânsito” do Denatran, disponível gratuitamente para os sistemas Android e IOS.

O documento digital baixado no aplicativo é válido em todo o território nacional e substituiu completamente o documento obtido nos postos do Detran. O passo a passo está disponível no site www.detran.rj.gov.br e no link: https://youtu.be/qXAS5N1KtQg . Caso o proprietário queira o documento em papel, poderá imprimir a versão digital em sua própria casa.

“Mesmo com a disponibilidade e praticidade do documento digital pelo aplicativo, muitas pessoas ainda buscam pelo serviços nas unidades do Detran. Orientamos a emissão online para evitar aglomerações. A ampliação do calendário é mais uma medida para evitar a busca imediata pelo documento. Entendemos o costume da população na realização do procedimento pessoalmente, mas hoje o CRLV físico não é mais uma obrigação no estado do Rio”, explicou o presidente do Detran.RJ, Marcello Braga Maia.



De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, a emissão do CRLV 2020 é a garantia de que o veículo está regular junto ao departamento de trânsito estadual. Para ter acesso ao documento no Rio, basta estar em dia com o pagamento da Guia de Recolhimento de Taxas (GRT), que pode ser emitido no site do Bradesco, e do seguro obrigatório (DPVAT), disponível no site da seguradora Líder.

Se o acesso no aplicativo for feito corretamente e o documento 2020 não for encontrado, procure o Detran-RJ pelo teleatendimento (21 3460-4040 e 3460-4041) para verificar a situação. Algumas falhas de comunicação entre os sistemas do Detran e do Denatran ou de compensação de pagamentos podem ocorrer, as questões serão analisadas e, se possível, prontamente resolvidas. Mas antes de recorrer ao teleatendimento, verifique se o número de segurança incluído no aplicativo foi do CRV (Certificado de Registro do Veículo), localizado na parte superior direita do documento, e não do CRLV dos anos anteriores.

Os documentos são parecidos e muitas pessoas podem confundir. Em alguns casos também é preciso acrescentar um zero antes do número de segurança que consta no CRV para completar 12 dígitos exigidos no aplicativo do governo federal. Quem, mesmo assim, quiser emitir o CRLV em uma das unidades do Detran, é preciso realizar agendamento prévio pelo site ou pela central de atendimento.