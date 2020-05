Detran RJ monta mutirão no feriado para quem precisa de documentos

Para atender quem mais precisa nesse momento difícil de enfrentamento à pandemia, o Detran.RJ fará um mutirão com atendimentos no feriado do Dia do Trabalho, nessa sexta-feira (1), e ao longo de todo fim de semana. O objetivo é acelerar o atendimento de carteiras de identidade para quem precisa do documento para obter benefícios dos governos, como os auxílios financeiros de R$ 600 do governo federal, o FGTS e o seguro desemprego, além das pessoas que necessitam do documento para retirar remédios gratuitos em farmácias, por exemplo.

Nos dias 1°, 2 e 3 de maio, também serão atendidas pessoas em situação de rua. Muitas delas são catadores de material reciclado ou que fazem outros ‘bicos’ e tiveram suas fontes de renda interrompidas pela necessidade de isolamento da população durante o combate ao novo coronavírus. A previsão é de que seiscentas pessoas sejam atendidas na sede do Detran, que fica na Avenida Presidente Vargas, 817, Centro do Rio.

“Diante do quadro atual, entendemos que o plano de contingência montado em março precisava ser revisto e incluímos essas pessoas nos processos de prioridade. Entramos numa nova fase de atendimento no Detran, voltando nossos esforços também para as pessoas que precisam requerer todos os suportes dos governos neste momento tão difícil da economia. É uma necessidade imediata que supriremos”, frisou o presidente do Detran.RJ, Marcello Braga Maia, anunciando ainda que outros mutirões também estão previstos: “Estamos nos organizando para estender a ação para outros fins de semana. Ampliaremos a oferta do serviço, mantendo a segurança sanitária recomendada pelas autoridades de saúde e evitando aglomerações. Estamos no momento mais crítico da contaminação e todos precisam ajudar”, completou o presidente do Detran.RJ.

Desde 16 de março, o Detran vem trabalhando em esquema especial para evitar aglomeração em seus postos e preservar a saúde de seus funcionários e usuários, ao mesmo tempo em que mantém a prestação de serviços para as demandas emergenciais. Nesse período, o atendimento foi prioritário para os profissionais que estão no front da batalha contra a pandemia, que são os trabalhadores das áreas de saúde e segurança e motoristas profissionais.

Essas prioridades estão mantidas e, agora, somadas aos casos de pessoas que precisam do documento para retirada de benefícios. Durante o plano de contingência o prazo de documentos importantes como a Carteira de Habilitação e também dos recursos de multas foram prorrogados para facilitar a vida da população. O atendimento especial neste feriado será das 8h às 18h. O Detran frisa que não é preciso correr para agendar o serviço. Nesse primeiro momento, as vagas serão ocupadas pelos registros feitos no teleatendimento do departamento. A abertura das forças-tarefa dos núcleos de Educação e Identificação do Detran nos fins de semana ampliará, com segurança, a oferta de vagas. Dessa forma, serão realizados apenas atendimentos com hora marcada. A medida é imprescindível para evitar exposições desnecessárias.