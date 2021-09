Detran RJ lança Posto Digital e começa a fornecer serviços e consultas pelo site

Em mais uma etapa do processo de transformação digital, o Detran lança o Posto Digital Detran RJ, um serviço que permite ao usuário se conectar ao sistema da instituição usando login e senha para realizar serviços e obter documentos.

Inicialmente, será possível consultar dados do veículo e da carteira de habilitação, verificar quantos pontos recebeu com multas de trânsito, e, ainda, fazer emissão online da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV-e) – documento necessário para a venda de veículos que já tenham o Certificado de Registro de Veículo (CRV) digital.

O presidente do Detran Rio, Adolfo Konder, explicou que a inovação é uma das marcas da atual gestão. Ele também afirmou que desde a chegada da pandemia, em março do ano passado, já tinham sido criadas algumas ferramentas digitais para facilitar o acesso do usuário ao sistema. E promete que mais coisas vem por aí.

“A transformação digital é uma das marcas da nossa gestão no Detran. Desde o ano passado, é possível obter o documento de licenciamento anual e fazer uma série de serviços. Agora, estamos lançando o Posto Digital, para permitir que o usuário tenha acesso a serviços e consultas que só são possíveis com o uso de login e senha. E não vamos parar. Em breve, anunciaremos outras novidades”, disse o presidente do Detran, Adolfo Konder.

Veja abaixo a relação de serviços oferecidos pelo posto digital Detran RJ: