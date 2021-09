Detran RJ fará mutirão para emissão de identidades para estudantes que farão Enem

Mutirão atenderá estudantes com comprovante de inscrição, por ordem de chegada, sem necessidade de agendamento

Estudantes que vão realizar o Enem (Exame Nacional do Ensino Médico), vestibulares ou exames como o do Colégio Militar e o do Pedro II, podem participar de um mutirão especial que será realizado pelo Detran RJ no dia 25 de setembro. Na ocasião, serão emitidas carteiras de identidades para os futuros vestibulandos.

O primeiro mutirão exclusivo para os estudantes será realizado em mais de 100 postos de identificação civil do Detran no Estado do Rio. Haverá outros dias de atendimento especial para este público, até o fim do ano, com a possibilidade de uma nova data em outubro e outra duas em novembro.

A emissão da primeira via da identidade é gratuita. Para a segunda via, é cobrada uma taxa de R$ 41,79. Neste caso, o estudante deve pagar o Duda de código 500-2, emitido no site do Bradesco. Para obter isenção, os que recebem até um salário-mínimo, os desempregados e os reconhecidamente pobres podem apresentar declaração de hipossuficiência, declaração de isenção emitida pela Fundação Leão XII, ou documento da Defensoria Pública ou de autoridade judicial.

O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder recomenda que os estudantes façam uma verificação dos documentos antes de realizarem a prova com o intuito de não deixarem a retirada de um novo documento às vésperas do processo seletivo universitário.

“O Detran.RJ recomenda aos estudantes que vão fazer os exames de fim de ano que verifiquem seus documentos com antecedência e não deixem para tirar a identidade na última hora. Estamos nos antecipando para que eles possam se planejar e não sejam prejudicados por falta do documento na hora de se inscrever nas vagas para universidades, cursos ou colégios. Assim, também colaboramos para evitar correria aos postos e, consequentemente, aglomerações”, explicou.

O atendimento será realizado por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Quem não conseguir ser atendido no dia, ganhará uma nova senha para ser atendido, também sem agendamento, durante a semana.

Os serviços oferecidos serão a primeira e a segunda vias da identidade. Para ser atendido, o estudante precisará apresentar o comprovante de inscrição nos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para os solteiros) ou de casamento.

A carteira de identidade emitida para crianças e adolescentes precisa ser substituída quando o usuário completa 18 anos de idade. Se for pedida nos 30 dias anteriores ao 18º aniversário, a emissão da segunda via é isenta de taxa. No sábado (25/09), em função deste mutirão especial, não serão abertas vagas para agendamento do público em geral para os serviços de identificação civil.