Detran-RJ e PM realizam abordagens com foco na segurança pública e ordem no trânsito

No sábado (14) agentes de fiscalização de trânsito do Detran-RJ e policiais militares realizaram 329 abordagens no início das operações conjuntas com foco na segurança pública e na regulamentação do trânsito. O primeiro dia teve 15 veículos apreendidos e 236 autos de infração emitidos em ações realizadas nos bairros Copacabana e Méier, na cidade do Rio de Janeiro, e nos municípios de Niterói, Petrópolis e São Gonçalo.

Durante as abordagens em São Gonçalo, no bairro Barro Vermelho, dois indivíduos foram conduzidos para a delegacia após duas placas que seriam de um veículo roubado terem sido encontradas na revista ao carro em que estavam.

As ações seguirão ocorrendo diariamente em todo território estadual. A parceria entre a Secretaria de Estado de Polícia Militar e o Detran foi firmada para atender a duas finalidades. Uma, na área de segurança pública, é a repressão aos criminosos que circulam pelas vias urbanas utilizando motocicletas e carros. A segunda é a identificação de veículos irregulares e motoristas não habilitados.

Neste formato de atuação conjunta, os policiais militares fazem a primeira abordagem, determinando que os motoristas encostem o veículo na lateral da pista. Depois da checagem inicial dos documentos e de uma revista no veículo, os agentes do Detran começam uma fiscalização mais detalhada, tanto na documentação como nos itens de segurança do veículo, determinados pela legislação de trânsito.