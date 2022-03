Detran-RJ divulga calendário do Dia D para 2022

Durante quatro dias do ano, o Detran-RJ disponibilizará mais acessibilidade a pessoas com deficiência que precisam realizar serviços de identidade, habilitação ou regularização de veículos. Em todas as unidades de habilitação e identificação civil do departamento, o público PCD poderá, como nos últimos anos, requerer os documentos sem necessidade de agendamento. Alguns serviços também são oferecidos gratuitamente.

Os serviços veiculares são disponibilizados no posto Detran Acessível – PCD, o primeiro posto do Brasil exclusivamente voltado para o atendimento de pessoas com deficiência e idosos. Na unidade e nas Ciretrans, o público PCD também pode se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. É oferecido, ainda, o curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis.

Seguem as quatro datas:

– 1/4/2022 – Em homenagem ao Dia Mundial de Conscientização do Autismo, celebrado em 2/4/2022.

– 17/6/2022 – Em homenagem ao Dia do Orgulho Autista, celebrado em 18/6/2022.

– 16/9/2022 – Em homenagem ao Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21/09/2022 e também à Semana Nacional do Trânsito, celebrada de 18/9 a 25/9/2022.

– 2/12/2022 – Em homenagem ao Dia Internacional da Pessoa com Deficiência – PCD e da Pessoa com Deficiência Física – PCDF, celebrado em 3/12/2022.