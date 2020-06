Detran RJ autoriza retorno das autoescolas

Após reuniões com representantes sindicais dos Centros de Formação de Condutores (CFCs), o Detran.RJ anuncia que as aulas teóricas e práticas estão autorizadas a partir da próxima quarta-feira (24). No entanto, para assegurar a saúde de todos os envolvidos na educação de trânsito, será obrigatória a adoção de algumas medidas de segurança para o retorno das atividades.

Redução em sala de aula na ordem de 50% de alunos; distanciamento social de pelo menos 1,5 metro nos ambientes de aprendizagem; uso de máscara e álcool em gel; higienização do veículo e diminuição do fluxo de alunos dentro dos estabelecimentos estão entre as obrigatoriedades.

Em apuração…