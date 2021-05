Detran RJ amplia o número de vagas para atendimento em São Gonçalo

Com o intuito de atender às necessidades dos moradores de São Gonçalo, o Detran RJ incluiu o posto de habilitação do Rocha no mutirão programado para acontecer neste sábado (29). Além disso, o órgão vai ampliar o número de vagas para diversos serviços do departamento nesta unidade e no posto de Neves.

O departamento do Rocha também disponibilizou a partir desta quinta (27) mais 250 vagas para os serviços de identidade, habilitação e veículos. Somadas com as vagas oferecidas na quarta (26), já são 600 vagas destinadas a São Gonçalo apenas no sábado.

O atendimento vem sendo realizado através de agendamento prévio com o intuito de evitar aglomerações. O órgão ressalta que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.

Quem precisa de atendimento deve marcar os serviços pelo site do Detran – www.detran.rj.gov.br – ou pelos telefones (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042. O atendimento é de segunda à sexta das 6 às 21 horas.