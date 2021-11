Detran realizará mutirão especial para atender estudantes que farão o Enem

Ação acontece no próximo sábado (6), em todos os postos do Detran no estado. Alunos que farão Enem e vestibulares serão atendidos por ordem de chegada.

O Detran realizará, no próximo sábado (6), mutirão especial para fornecer carteira de identidade aos estudantes que vão realizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) ou vestibulares. Outro mutirão, na mesma data, vai emitir carteiras de identidade Seap, destinadas aos visitantes de presos custodiados em uma das unidades prisionais do estado.

Para os estudantes, o mutirão será feito em todos os postos de identificação civil do Detran no Estado do Rio. O atendimento será por ordem de chegada, com distribuição de senhas, e não haverá necessidade de agendamento. Para ser atendido, o aluno precisará apresentar o comprovante de inscrição dos exames, além de original ou cópia autenticada da certidão de nascimento (para os solteiros) ou de casamento.

Para emissão da carteira Seap, a ação está sendo feita mediante agendamento, pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) e pelo Teleatendimento (21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042). O mutirão ocorrerá em mais de 30 postos na capital e no interior. No link, segue lista com as unidades que emitem a carteira Seap: https://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=10568.

Será o segundo mutirão especial de 2021 para os estudantes. No primeiro atendimento para este público, em 25 de setembro, quase 800 candidatos fizeram suas carteiras. O presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder, recomenda aos estudantes que farão exames que não deixem para tirar a identidade na última hora.

“O Detran está fazendo esse mutirão especial para que os estudantes possam se planejar e não sejam prejudicados por falta de documentos na hora de fazer seus exames e se inscrever nas vagas para universidades, cursos ou colégios”, afirma Konder.

O atendimento aos estudantes será feito das 8h às 14h – exceto nos postos em shoppings, em que o horário vai das 10h às 16h. Serão emitidas a primeira e a segunda vias da identidade. A primeira via é gratuita. Para a segunda, é cobrada taxa de R$ 41,79. Neste caso, o estudante deve pagar o Duda de código 500-2, emitido no site do Bradesco. A lista de postos de identificação civil está no site do Detran.RJ.

Para emissão de carteiras Seap, o atendimento será das 8h às 16h. Por conta da pandemia, as visitas aos detentos foram suspensas em março de 2020, e retomadas em sua normalidade em julho de 2021, a partir da ampla vacinação da população carcerária. Com isso, ocorreu uma grande procura nos postos de atendimento do Detran.RJ para a emissão da carteira.