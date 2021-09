Detran realiza mutirão no sábado

O Detran RJ realiza no próximo sábado (2), mais um mutirão de serviços, o 43º desde a retomada dos atendimentos presenciais. Em Niterói, estão abertas vagas para agendamento de emissão de carteiras de habilitação e de identidade.

O agendamento deverá ser feito pelo site do Detran ( www.detran.rj.gov.br ) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas a partir desta quarta-feira (29/09).

O serviço de emissão de carteira de identidade será oferecido nas unidades do Fonseca e do Centro (Niterói Shopping). Já o de habilitação, só no Centro.

Para realizar os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, os niteroienses podem agendar atendimento no posto de São Gonçalo.