Detran realiza mais um mutirão de serviços no sábado (12) em Niterói e São Gonçalo

A pandemia afetou boa parte dos cidadãos que dependem dos serviços realizados pelo Detran-RJ. E para compensar o período em que as atividades tiveram de ser suspensas em razão da pandemia, o Detran.RJ volta a realizar no próximo sábado (12/06), mais um mutirão de serviços. Estão sendo oferecidas 7,1 mil vagas para os serviços de veículos, habilitação e identificação civil, em 144 unidades distribuídas em todas as regiões do Estado do Rio.

Para evitar aglomerações, o atendimento será realizado mediante agendamento prévio. O usuário deve marcar os serviços pelo site do Detran (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento, nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 ou 3460-4042, das 6h às 21h. As vagas serão disponibilizadas desde às 12h desta quarta-feira (09/06).

Em Niterói e São Gonçalo será possível, apenas, realizar serviços de identificação civil, das 8h às 16h, ou relacionados à habilitação, das 10h às 16h. Os postos do Detran-RJ que estarão em funcionamento, neste mutirão, nos dois municípios são os do Fonseca e ‘Niterói Shopping’, em Niterói; do Rocha e de Neves, em São Gonçalo. Já os serviços veiculares serão feitos em postos específicos em outros municípios. Já a emissão de carteiras da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária (SEAP) não será feita em São Gonçalo, mas há previsão de atendimento para Niterói.

O departamento pede aos usuários que, na impossibilidade de realizar o serviço previamente agendado, desmarque o atendimento com antecedência, para evitar que as vagas sejam desperdiçadas e permitir que outras pessoas sejam atendidas.

“Com os mutirões aos sábados, estamos reduzindo significativamente a demanda represada, além de possibilitar a realização do serviço no fim de semana. Sempre seguindo os protocolos de saúde, mais de 120 mil pessoas já foram atendidas desde o início da pandemia”, destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O Detran.RJ reforça que é preciso respeitar o horário agendado, sem antecipação ou atrasos, para que não ocorram filas e aglomerações. O departamento pede a colaboração dos usuários para que não levem acompanhantes aos postos.

SERVIÇOS VEICULARES

Para realizar os serviços de veículos, como transferência de propriedade, 2ª via de CRV, alteração de características, mudança de cor, transformação de combustível, baixa e inclusão de alienação, mudança de cor, alteração de nome/razão social, inclusão de ANTT, blindagem e intenção de venda, os postos disponíveis para agendamento são: Infraero, Nova Iguaçu, Reduc, Itaboraí, Haddock Lobo Nilópolis, Mesquita, Valença, Cordeiro, Barra Mansa, Vassouras, Bom Jesus de Itabapoana, Macuco, Barra do Piraí e Resende. O atendimento será das 8h às 13h.

SEAP

As carteiras da SEAP serão emitidas na Sede (Centro do Rio), Belford Roxo, Campo Grande, Center Shopping, Niterói, Sulacap, Vaz Lobo e Volta Redonda.

PELO ESTADO

Para quem precisa emitir a primeira habilitação, renovar a CNH, mudar ou adicionar categoria, alterar dados ou trocar a permissão para dirigir (PPD) para a carteira definitiva, o atendimento será disponibilizado das 10h às 16h, nos seguintes postos: Américas Shopping, Angra dos Reis Araruama, Barra da Tijuca (Aerotown), Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Copacabana, Guadalupe, Guapimirim, Itaboraí (Venda das Pedras), Itaperuna, Jacarepaguá, Japeri, Largo do Machado, Macaé, Magé, Mesquita, Nilópolis, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Paracambi, Paraíba do Sul, Queimados, Santo Antônio de Pádua, São Pedro da Aldeia, sede (Centro do Rio), Sulacap, Teresópolis, Trajano de Moraes, Três Rios, Volta Redonda e West Shopping.



Para emissão da carteira de identidade, o atendimento será das 8h às 16h, nas seguintes unidades: Américas Shopping, Aperibé, Araruama, Areal, Armação de Búzios, Arraial do Cabo, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belford Roxo, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de Macacu, Cambuci, Campo Grande, Campos dos Goytacazes, Campos dos Goytacazes – Shopping Estrada, Cantagalo, Carmo, Casimiro de Abreu, Center Shopping, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, Copacabana, Desembargador Isidro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Francisco Bicalho, Gávea, Guapimirim, Ilha do Governador, Itaboraí, Itaboraí Plaza, Itaguaí Shopping Mix, Itaperuna, Japeri, Laje de Muriaé, Largo do Machado, Macaé, Macuco, Magé, Mangaratiba, Méier, Mendes, Mesquita, Miguel Pereira, Miracema, Nova Friburgo, Paracambi, Paraíba do Sul, Paraty, Parque Shopping Sulacap, Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porto Real, Posto Maré, Queimados, Quissamã, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Rio Shopping, Santa Cruz, Santa Maria Madalena, Santo Antônio de Pádua, São Fidélis, São João de Meriti, São José do Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, Sapucaia, Saracuruna, Sede (Centro do Rio), Shopping Aerotown, Power Center Shopping Estação Itaipava, Shopping Jardim Guadalupe, Silva Jardim, Sumidouro, Tanguá, Teresópolis, Trajano de Moraes, USD Ceasa, USD Três Rios, Valença, Varre-Sai, Vaz Lobo, Volta Redonda e West Shopping