Detran realiza curso de atualização de agentes de Trânsito

O Detran-RJ deu início na última segunda-feira (10) ao curso de atualização de conteúdo para agentes de trânsito para 300 policiais que atuam na Barreira Fiscal, Lei Seca e Programa Segurança Presente. A capacitação conta com aulas teóricas e práticas aliadas a recursos didáticos, estudos de caso, pesquisa de campo e informações relacionadas ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e dura até o dia 16 de outubro.

De acordo com a Portaria do Denatran nº 94/2017 que prevê a necessidade de capacitação em curso especializado para os profissionais que executem as atividades de fiscalização nos órgãos integrantes do Sistema Nacional de Trânsito, o curso possui uma carga horária de 32 horas/aulas e será ministrado pela Divisão de Formação e Qualificação, pela Coordenadoria de Educação, pela Coordenadoria de Fiscalização do Detran.RJ e pela Coordenadoria da Barreira Fiscal da Secretaria da Casa Civil.

“Nosso objetivo é capacitar e atualizar os agentes de acordo a legislação vigente. Estamos trabalhando incansavelmente para proporcionar um serviço diferenciado à sociedade”, disse o presidente do Detran-RJ, Marcello Braga Maia.

Atualmente, a Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro possui 96 policiais capacitados pelo Detran.RJ para ministrar o curso de atualização de agente de trânsito em seus batalhões por meio da Diretoria Geral de Ensino e Instrução da entidade. O efetivo da corporação portariada pelo órgão já atinge de 6 mil policiais para lavraturas de autos.

“Estamos trabalhando em conjunto com a PMERJ, para que até novembro possamos certificar e reportariar esses policiais que terão que ser submetidos ao curso de atualização e dessa forma manter a ordem e preservar vidas”, destacou o coordenador de educação do Detran, Rodrigo Varejão.