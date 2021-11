Detran promove mais um Dia D para o público PCD na próxima sexta-feira

Para reforçar a importância do atendimento inclusivo, o Detran.RJ vai realizar, na próxima sexta-feira (03), Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, mais uma edição do Dia D, um dia destinado ao atendimento prioritário do público PCD.

Nesta data, o usuário PCD poderá realizar os serviços de identificação civil e habilitação em qualquer unidade do departamento, sem necessidade de agendamento prévio. Já os serviços veiculares serão disponibilizado somente no posto Detran Acessível – PCD, que fica na Avenida Francisco Bicalho (entrada pela Rua Idalina Senra, 35), em São Cristóvão, Zona Norte do Rio.

Também estará disponível para o público PCD, no Dia D, a inscrição para o programa Cidadania Sobre Rodas, que oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao Posto Detran Acessível – PCD, das 8h às 16h, ou procurar uma das 13 Ciretrans que receberão as inscrições neste dia (as vagas são limitadas, e a lista dos Ciretrans encontra-se abaixo).

– Após o sucesso das edições anteriores, vamos destinar mais um dia de atendimento prioritário ao público PCD. Além disso, as pessoas com deficiência terão novamente a oportunidade de se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que já habilitou, de forma totalmente gratuita, cerca de 2 mil PCDs – destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

Haverá, ainda, o curso Oficina Sob Medida, que ensina noções básicas de mecânica e elétrica de automóveis. O curso será ministrado no Posto Detran Acessível – PCD, das 9h às 13h.

– Estamos encerrando a programação anual do Dia D com a percepção de que o departamento cumpriu, com pioneirismo, seu papel de promover a inclusão e a acessibilidade do público PCD. Além de inaugurarmos, em maio deste ano, o primeiro posto do Brasil exclusivamente voltado para o atendimento a pessoas com deficiência, destinamos três datas para atendê-los com toda a prioridade – ressaltou o presidente da Comissão PCD do Detran.RJ, Alex Pereira.

Documentos necessários para os serviços

A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista – sendo que os serviços de habilitação necessitam de abertura de processo administrativo. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o Código Internacional de Doenças (CID) e a descrição da deficiência.

Os interessados devem verificar no site do Detran (www.detran.rj.gov.br) quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço que desejam. Por exemplo, para tirar a identidade, é necessário apresentar original e cópia da certidão de nascimento ou casamento – dependendo do estado civil do requerente.

Os candidatos ao curso de direção Cidadania Sobre Rodas precisam levar original e cópia da carteira de identidade, original e cópia do CPF, original e cópia do comprovante de residência ou domicílio no Estado do Rio de Janeiro (conta de água, luz ou telefone). Caso não possa apresentar a referida documentação, o candidato deverá preencher a Declaração de Residência fornecida pelo Detran no ato de abertura do processo administrativo. Também é necessário estar com o laudo médico recente, emitido nos últimos seis meses, contendo o tipo e grau da deficiência, além do código da tabela CID-10.



Ciretrans

Confira as unidades onde o público PCD poderá se inscrever para o programa “Cidadania Sobre Rodas”, das 8h às 17h, no Dia D (3/12):

21ª CIRETRAN – ANGRA DOS REIS

– Rua Poeta Brasil dos Reis, s/nº

8ª CIRETRAN – ARARUAMA

– Av. Getúlio Vargas s/nº – Parque Hotel – ao lado da UPA

23ª CIRETRAN – BARRA DO PIRAÍ

– Av. Prefeito Iago José Castro Valério, nº 452 – Oficinas Velhas

20ª CIRETRAN – CABO FRIO

– Rua Meira Junior, s/nº – Centro

2ª CIRETRAN – CAMPOS DOS GOYTACAZES

– Rua Barão de Miracema, nº 246 – Centro

7ª CIRETRAN – DUQUE DE CAXIAS

– Av. Brigadeiro Lima e Silva, 23 – 25 de agosto

26ª CIRETRAN – ITABORAÍ

– Avenida 22 de Maio, s/nº – Terminal Coderte – Venda das Pedras

27ª CIRETRAN – MESQUITA

– Rua Juliana, nº 478 – Santo Elias

25ª CIRETRAN – MIRACEMA

– Praça Ary Parreiras, nº 171 – Centro

1ª CIRETRAN – NITEROI

– Rua Desidério de Oliveira, s/nº – Centro

4ª CIRETRAN – NOVA IGUAÇU

– Av. Abílio Augusto Távora, nº 1.111, Sl 4080/81- Shopping Nova Iguaçu – Bairro Luz

5ª CIRETRAN – PETRÓPOLIS

– Condomínio Shopping ABC / Rua: Tereza, 1.515 – Alto da Serra

22ª CIRETRAN – RIO BONITO

– Rua Desembargador Itabaiana de Oliveira, nº 39