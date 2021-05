Detran inaugura primeiro posto exclusivo para PCD

O Rio de Janeiro vai ganhar o primeiro posto do Detran exclusivo para pessoas com deficiência. O local escolhido foi o Centro do Rio, na Avenida Francisco Bicalho. O governador Cláudio Castro e o presidente do departamento, Adolfo Konder, vão participar da solenidade nesta sexta-feira (14).

O Detran informou que o espaço passou por uma reforma e foi todo adaptado para receber este público. Na unidade, que se chamará Posto de Atendimento Detran Acessível – PCD, serão oferecidos os serviços de veículos, habilitação e identificação civil. No posto, haverá também uma equipe da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que será responsável pelo atendimento às pessoas com deficiência. Entre os serviços ofertados, estarão o acompanhamento psicológico, atendimento jurídico, isenção de taxas para identificação civil e casamento, encaminhamento para órgãos do governo e cursos de capacitação para o trabalho.

Informações pelo teleatendimento nos números (21) 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042, das 6h às 21h.