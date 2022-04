Detran inaugura novo posto em São Gonçalo

O Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN-RJ) inaugurou, na manhã desta quarta-feira (27), o novo posto de atendimento na cidade de São Gonçalo. O espaço funciona no quarto piso do Partage Shopping.

A cerimônia de inauguração contou com a presença do governador Cláudio Castro (PL), do presidente do DETRAN, Adolfo Konder, e diversas autoridades. Para Konder, o novo espaço irá desafogar outros espaços de atendimento da região, como o de Neves.

“Acho que é fundamental. Um dia desafios propostos pelo governador é melhorar o atendimento à população, especialmente na cidade de São Gonçalo, que tem mais de 1 milhão de habitantes. A gente inaugura este espaço que é adequado para o cidadão em uma região central da cidade”, disse Konder à reportagem de A TRIBUNA.

A nova unidade ocupará uma grande loja com 510 metros quadrados e oferecerá diversos serviços como emissão de primeira e segunda vias de carteira de identidade e de carteira nacional de habilitação, recursos de multas, licenciamento, comunicação de venda de veículos, sala de prova teórica de direção, entre outros.

Serão oferecidas 100 vagas, por dia, para cada serviço. No total, serão disponibilizados cerca de dez pontos de atendimento e coleta de fotos e impressões digitais. Além disso, haverá também serviços oferecidos pela Ciretran (Circunscrição Regional de Trânsito), na qual os motoristas poderão realizar consultas sobre multas recebidas, pontos perdidos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), abertura de processos administrativos, fazer recursos de multas, pedir devolução de taxas, fazer comunicação de real infrator, abertura de processos para PCDs, entre outros. Com a inauguração deste novo posto do Detran.RJ no Partage Shopping, a unidade que funcionava no Rocha, em São Gonçalo, não abrirá mais.