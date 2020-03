DETRAN FECHA POSTOS EM TODO ESTADO

Para proteger a população em geral e seus colaboradores, o Detran.RJ fechará todas as 495 unidades de atendimento no Estado. Os casos de emergência serão atendidos no edifício-sede e em alguns postos da região metropolitana e interior, que estão sendo definidos. É obrigação de todos ajudar no combate à pandemia do COVID-19 e o Detran.RJ, parte importante da vida do cidadão fluminense, confirma sua função social.

Na última segunda-feira (16), recebemos a notícia de que pessoas com casos suspeitos e testagem positiva para o vírus foram aos postos do Cocotá (Ilha do Governador), Bangu e Angra dos Reis. Ontem, mesmo, determinamos o fechamento dessas unidades. Esses fatos solidificaram nossa posição de encerrar os trabalhos em todas as unidades de atendimento para evitar que o coronavírus se espalhe no Estado do Rio.

“A população pode ficar tranquila porque ninguém será prejudicado. Todos os prazos estão sendo estendidos. O importante agora é que, mesmo em caso de urgência, pessoas contaminadas devem se manter em casa e buscar os serviços médicos como forma de preservar a sua saúde”, reforçou o presidente do Detran.RJ, Antonio Carlos dos Santos.

O Detran já prorrogou por mais 30 dias o prazo para renovação da Carteira de Habilitação (CNH) e anistiou o pagamento de multa para quem registrar a Transferência de Propriedade com atraso em decorrência do risco de surto do coronavirus, entre outras medidas (veja todas as determinações no FAQ que está postado nas nossas redes).

Quem tiver urgência deve ligar para os telefones 3460-4040 ou 3460-4041 (para a Região Metropolitana) e 0800-020-4040 ou 0800-020-4041 (para o interior) e será orientado sobre como proceder para resolver o problema. Basta comprovar a situação de emergência. Mas reforçamos: mesmo em necessidade de viagem urgente, as pessoas doentes devem ficar em casa, informar as autoridades de saúde e cancelar as viagens. Mais informações são encontradas no site do www.detran.rj.gov.br e em nossas redes sociais.

Os exames de habilitação suspensos como esforço para evitar a propagação do coronavírus já foram remarcados. Os anteriormente agendados entre a última segunda-feira, 16, e o próximo dia 30 foram passados para o período entre 06 e 20 de abril. O exame do dia 31 de março está mantido, por ora.

Fiquem atentos ao site www.detran.rj.gov.br e às redes sociais do Detran, onde postaremos todas as informações atualizadas tendo em vista as atualizações da evolução do coronavírus em nosso estado.

ABAIXO O NOVO CRONOGRAMA DOS EXAMES DE HABILITAÇÃO:

DATA DO AGENDAMENTO ANTERIOR TRANSFERIDO PARA O DIA

16/03/2020 06/04/2020

17/03/2020 07/04/2020

18/03/2020 08/04/2020

19/03/2020 02/04/2020

20/03/2020 03/04/2020

21/03/2020 04/04/2020

23/03/2020 13/04/2020

24/03/2020 14/04/2020

25/03/2020 15/04/2020

26/03/2020 16/04/2020

27/03/2020 17/04/2020

28/03/2020 18/04/2020

30/03/2020 20/04/2020

