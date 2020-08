Detran aumenta em 40% número de vagas para serviços de veículos

O Detran-RJ segue o plano de retorno gradual das atividades e, a partir desta quarta-feira (19), amplia o número de vagas em 40% para serviços de veículos em todo o estado. Com este aumento, os 34 postos com esse tipo de serviço terão uma oferta total de aproximadamente 12 mil vagas diárias.

“Há dois meses começamos a retomada com planejamento e cautela para garantir a segurança de todos. Vamos avançando para o retorno integral, de acordo com o cenário de cada município e seguindo sempre todos os protocolos sanitários. Mesmo assim, lembramos que o risco de contaminação ainda existe e pedimos que o usuário só saia de casa se for imprescindível. Em breve, voltaremos à normalidade”, ressaltou o presidente do Detran-RJ, Marcello Braga Maia.

Das vagas ofertadas, quase 5 mil são para serviços com emissão do Certificado de Registro de Veículos (CRV), como transferência de propriedade, mudança de placa e troca de município. Cerca de 6,5 mil vagas são para o licenciamento anual e o restante, para a comunicação de venda.

O motorista profissional Vantuil José da Rocha esteve no posto Aerotown, na Barra da Tijuca, e comentou sobre o atendimento.

“Entrei no site ontem e consegui agendar o licenciamento anual para hoje. Fiquei surpreso pela rapidez, qualidade do atendimento e por terem implantado um modelo que evita aglomerações. Foi rápido e os funcionários estavam respeitando o distanciamento”, relatou.

Na sede, no Centro do Rio, o atendimento acontece das 8h às 16h; nos postos de vistoria, das 9h às 17h; e nas unidades do Rio Poupa Tempo (RPT), das 8h às 17h. Para a realização dos procedimentos é necessário agendamento prévio (exceto para troca de placa dianteira e comunicação de venda, com limitação de 20 por dia) pelo site (www.detran.rj.gov.br) ou pelo teleatendimento (21 3460-4040, 3460-4041 e 3460-4042). A lista com os locais e serviços disponíveis está disponível no seguinte link http://www.detran.rj.gov.br/_documento.asp?cod=11198.

CRLV DIGITAL

Mesmo com o aumento na oferta de vagas para o licenciamento anual, o Detran.RJ orienta que seja feita a versão digital do documento. O Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos (CRLV) pode ser baixado em aparelhos celulares ou tablets, é válido em todo o território nacional e substituiu completamente o documento obtido no Detran. O passo a passo está disponível no link: https://youtu.be/qXAS5N1KtQg.

A exceção é para veículos de carga, ônibus, micro-ônibus e transporte escolar que ainda precisam emitir o documento nos postos do Detran, pois esses veículos possuem particularidades, além de ser necessário a apresentação de outros documentos como registro na ANTT e CSVs.

Na última semana, o Detran também prorrogou o calendário de licenciamento anual de veículos por causa dos impactos da pandemia. Com a ampliação do prazo, os motoristas do Estado do Rio ganharam mais tempo para retirar o CRLV 2020, seja ele físico, impresso nas unidades do departamento, ou digital, pelo aplicativo. Confira o novo calendário:

– Finais de placa de 0 a 2 – até 30 de setembro de 2020

– Finais de placa de 3 a 6 – até 31 de outubro de 2020

– Finais de placa de 7 a 9 – até 30 de novembro de 2020

VISTORIA

Por conta da pandemia do Coronavírus, o governador do Estado suspendeu a exigência de vistoria para o licenciamento anual de 2020 dos veículos de carga, de transporte coletivo de passageiros, transporte escolar, e veículos rodoviários de passageiros. Dessa forma, nenhum veículo do Estado do Rio de Janeiro passará pelo procedimento de vistoria no serviço de licenciamento anual, neste período.

Exceto para os serviços de segunda via do CRV e para trocas de propriedade, transferências de jurisdição (mudança no registro do estado) e de município, onde a vistoria continua obrigatória para todos os tipos de veículos.