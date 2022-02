Detonautas lança álbum inédito com participação de Frejat

A banda Detonautas está lançando seu oitavo álbum batizado de ‘Esperança’, com produção de Marcelo Sussekind, participação de Frejat e regravação de ‘Amanhã é 23’ do Kid Abelha. O álbum está leve, navega mais na baía do pop O vocalista da banda, Tico Santa Cruz, conversou com exclusividade com A TRIBUNA sobre a proposta do disco, o rock de hoje em dia, entre outras questões.

Diferentemente do álbum anterior, ‘Laranja’, com fortes críticas ao governo, o novo álbum segue uma via diferente, mais romântica, com um verniz existencial, com músicas inéditas que falam sobre esse sentimento que o Brasil e o mundo em que vivemos, dúvidas e ao mesmo tempo esperança. Nesse sentido, ‘Esperança’ é o nome do disco que também conta com a participação de Frejat na música ‘Medo’, que é um poema de Bráulio Bessa e a regravação de ‘Amanha é 23’ do Kid Abelha.

A proposta do álbum, segundo Tico, é trazer uma reflexão existencial. O álbum foi gravado no início da pandemia, entre abril e agosto de 2020, mas a banda acabou lançando o álbum ‘Laranja’ antes. Assim, com as oito músicas guardadas, resolveram lançá-las neste novo álbum.

Segundo o cantor e compositor, a sonoridade deste novo álbum flerta um pouco com o rock dos anos 90, mas tem referências a vários períodos. Para o vocalista, o álbum do Detonautas é mais para adultos, a banda está amadurecendo e desenvolvendo uma linguagem diferente, tanto nas letras quanto nos arranjos que são mais elaborados. A inspiração está dentro desses 25 anos de banda.

“ ‘Esperança’ é um álbum lindíssimo de carreira dos Detonautas. Os fãs que são as vozes críticas que a gente sempre procura considerar, tem comparado muito com o ‘Retorno de Saturno’, o conceito da banda de 2007. É um álbum de belas canções.”

Tico Santa Cruz não criou expectativas para o álbum, ele não acha que vai explodir nas redes sociais, mas revela um sentimento especial pelo álbum, que retrata um momento muito particular de 20 de março até agosto, período íntimo, de registro de sentimentos, sensações, compartilhamento de situações que nunca havíamos vivido antes.

“É um registro incrível. Produzir de forma remota, que nunca tinha feito antes. Nos ensinou um novo caminho, independente do que acontecer tem uma representatividade afetiva muito importante, o que acontecer vai ser bem-vindo.” finalizou ele.

ROCK FORA DE CENA?

De acordo com o cantor, o público que gosta de rock ficou segmentado. Isso se dá em razão da forma que esse gênero é comercializado hoje em dia, pelas plataformas de streaming. Além disso, o espaço do rock na TV e rádio diminuiu, o que tornou mais difícil o acesso do grande público. Por outro lado, a nova geração de cantores, como Anitta e Miley Cyrus tem flertado com o gênero e passado adiante para os jovens. A nova banda de rock internacional Manëskin tem feito muito sucesso entre o público mais novo e vai participar da edição deste ano do ‘Rock in Rio’.

40 ANOS DE CIRCO VOADOR

Em janeiro, o Circo Voador fez 40. É um espaço que tem bastante significados para Tico, pois foi onde o rock germinou aqui no Brasil.

“Felizmente o Circo Voador ainda está vivo, é um lugar de resistência, de cultura e de arte. Um símbolo importante para os artistas, para o público, para o estado e para o Brasil; é um objetivo do Detonautas performar no Circo Voador” comenta ele.

Ouça aqui “Esperança”: https://smb.lnk.to/PreSaveEsperanca

Faixas:

1 – Tudo Pode Acontecer

2 – Livre Para Voar

3 – Sorte de Mim

4 – Amanhã é 23

5 – A Quem Precisar de Mim

6 – Me Diz Você

7 – Medo (feat. Frejat)

8 – Caco de Vidro

Banda:

Tico Santa Cruz – Voz e vocais

Fábio Brasil – Bateria

Renato Rocha – Guitarras, violões de 6 e 12 cordas e teclados adicionais

Phil Machado – Guitarras

André “Macca” Agrizi – Baixo

Participação Especial:

Frejat – Voz em “Medo”

Músicos convidados:

Sérgio Villarim – Teclados

DJ Cleston – Percussão

Marcelo Sussekind – Guitarras

