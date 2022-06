Detentos ganham capacitação até final desse ano para reinserção ao mercado de trabalho

Nesta semana, dezenas de pessoas em cumprimento de pena foram capacitadas e empregadas pela Fundação Santa Cabrini (FSC), ligada a Secretaria de Administração Penitenciária (Seap). Desde da última sexta-feira (10), o grupo tem passado por uma série de oficinas de capacitação profissional, a fim de prepará-los para os desafios do mercado de trabalho. Segundo o presidente da Fundação, Dr. José Sousa, a meta é capacitar e dar emprego a 4 mil detentos até o final do ano.

A FSC oferece atendimento social e qualificação profissional à população apenada. Empresas públicas e privadas parceiras acolhem o apenado ao trabalho. “O olhar não é o do preconceito pelo passado daquela pessoa, mas sim por vermos nela um potencial a ser aproveitado. O que fazemos é ressocializar estas pessoas de volta para a sociedade”, reafirmou o presidente.



Dr. José Sousa



Nesse contexto, os apenados participaram na segunda-feira (13) de treinamentos para Assistente de Serviços Gerais e Assistente Administrativos, conduzidos pelo setor de qualificação da fundação. A novidade é que a Santa Cabrini irá disponibilizar dentro dos próximos meses um curso gratuito de TI, ministrados por professores da UERJ para apenados, em uma filial, no Rio Comprido.



A moradora do Centro de Niterói, Iracema Pereira de Oliveira, foi presa em 2012 por tráfico e formação de quadrilha e condenada a pagar 14 anos de prisão. Ela faz parte do projeto da FSC, está em regime semi aberto, e trabalha na Imprensa Oficial e além disso está no segundo período da graduação em psicologia.

Iracema Pereira de Oliveira

“O sistema prisional não recupera ninguém, é um misto de sentimento que as palavras não resumem. Passei por lá achando que era o fim que tinha acabado, mas saí deste cenário através da fundação, que enviou uma carta de emprego e me fez renascer quando nem eu mesma acreditava em mim. Esta nova oportunidade transformou todas as áreas da minha vida, como mulher, mãe e profissional”, opinou.