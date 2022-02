Destombamento do Clube Tamoio será votado hoje na Câmara de São Gonçalo

Numa clara demonstração de pressa, visto que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) anunciou para amanhã a votação do projeto de lei que tomba as edificações do Clube Tamoio como patrimônio social, cultural e histórico do estado, os vereadores de São Gonçalo votam na sessão de hoje, em regime de urgência, o destombamento municipal do Clube Tamoio. Conforme a equipe do Jornal A Tribuna publicou, um projeto de lei, de autoria do vereador Cacau (Cidadania), está em tramitação na Câmara Municipal de São Gonçalo com o objetivo de ‘destombar’ o Clube.

Além de todo processo traumático resultante do despejo compulsório de seus dirigentes, associados, arrendatários de espaços comerciais, e da sociedade gonçalense em geral, para dar efeito às decisões judiciais vigentes quanto à perda dos direitos de propriedade e domínio de todo complexo pela instituição, o que muitos pensaram ter sido um tiro de misericórdia seria apenas o início de um processo tortuoso, lento e que pode vir a tornar cristalino tudo que ainda restaria de obscuro na arrematação do clube, arrematado por R$ 2 milhões, apesar de haverem avaliações de todo complexo em cerca de R$ 600 milhões.

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) resolveu adotar uma medida que pode tornar sem efeito a intenção do edil gonçalense. Está pautado, para ser votado na Sessão de amanhã (24), o projeto de lei que trata do tombamento pelo estado do Rio de Janeiro das instalações do clube.

A proposta foi apresentada em outubro do no ano passado, quando ocorreu a desocupação do prédio para posse dos novos proprietários, o que gerou vários protestos na cidade. A autoria é da deputada estadual Zeidan (PT). A proposta tomba todas as edificações do Tamoio por interesse social, histórico e cultural do Estado do Rio de Janeiro.

“O Carnaval carioca teve no Clube Tamoio uma importância muito grande. Ali eram realizados desfiles de fantasias de luxo do carnaval, com transmissão pela TV e ficou na memória de muita gente. Agora querem apagar uma história que tem tantos outros momentos importantes como shows, campeonatos de futebol, festas, grandes eventos e muito esporte e lazer. Vamos lutar para manter de pé esse importante espaço de São Gonçalo”, afirmou a deputada Zeidan.

Caso o tombamento proposto pela parlamentar seja aprovado e sancionado pelo governador do estado, todo o acervo histórico e cultural ficará livre de destruição, descaracterização ou mudança de uso do imóvel em questão, bem como a transferência definitiva de suas atividades.