Destino do Canecão será debatido na quinta-feira

O Conselho Universitário da Universidade Federal do Rio de Janeiro adiou para a próxima quinta-feira (10) o debate sobre projeto que prevê a concessão do terreno onde já funcionou a casa de shows Canecão, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. A medida ocorreu após seis conselheiros pedirem vista do processo, durante reunião, na última quinta (3).

No encontro, o conselho abordou a proposta que visa demolir o prédio inutilizado e construir um novo espaço cultural, também englobando um campo de futebol no campus da Praia Vermelha.

A ideia é que o novo centro cultural tenha capacidade entre 1.500 e 3.500 pessoas, podendo receber shows de rock e óperas. Um painel de 23 metros com as artes do cartunista Ziraldo também faz parte dos planos, sendo preservado no processo.

No encontro, alunos e conselheiros alegaram que não estariam sendo consultados sobre o projeto.

A reitora da UFRJ, Denise Pires, rebateu as críticas. Segundo ela, a expectativa é que mais avanços sobre o projeto ocorram até o próximo dia 16.

Inaugurado em 1967, o Canecão era considerado um importante polo da cultura carioca e nacional até o fechamento definitivo, em 2010. Nomes como Roberto Carlos, Maysa, Roupa Nova, Elis Regina e Tim Maia passaram pelo palco da casa de shows.

Em dezembro de 2021, a Câmara Municipal do Rio aprovou um projeto de lei que estabelece condições para reconstrução do equipamento cultural multiuso em lugar do antigo Canecão.