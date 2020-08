Desmonte do Hospital de Campanha de São Gonçalo previsto para essa quinta-feira

Está previsto para essa quinta-feira (20) o início do processo de desmonte do Hospital de Campanha de São Gonçalo, que deve levar cerca de uma semana. No mês passado a Justiça havia determinado que as unidades de São Gonçalo e do Maracanã permaneceriam abertas. Porém, uma liminar, na terça-feira (18), derrubou a decisão, autorizando o processo de desmontagem.

A unidade do Maracanã ainda permanece em funcionamento por conta de uma decisão judicial, que ainda impede seu desmonte. O Hospital de Campanha de São Gonçalo foi inaugurado com cerca de dois meses de atraso, com 40 leitos, sendo 16 de CTI e 24 de enfermaria. Nesse período a unidade não chegou a ocupar nem metade dos leitos disponíveis, e atualmente não tem pacientes.

Os equipamentos do hospital, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde (SES) serão doados para outras unidades do estado e do município. Também está previsto para essa quinta-feira o fechamento do Hospital de Campanha do Leblon, na Zona Sul do Rio. Esta unidade tem apenas cinco leitos ocupados.