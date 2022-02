Desmembramento de recursos pode agilizar julgamento de Flordelis

O julgamento da ex-deputada Federal Flordelis dos Santos de Souza (PSD-RJ) pela morte de seu marido, o pastor Anderson do Carmo, poderá ter sua data definida em breve. Isto porque a Justiça determinou o desmembramento dos recursos impetrados por ela em instâncias superiores do processo originário, que corre na 3ª Vara Criminal de Niterói.

A decisão, proferida pela juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce, titular da vara, também abrange recursos impetrados pela filha adotiva da ex-parlamentar, Marzy Teixeira da Silva, e pela neta, Rayane dos Santos Oliveira. A determinação de Arce leva em conta sentença da Segunda Câmara Criminal, que confirmou a ida dos réus a júri popular.

“Destarte, considerando que a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça confirmou a decisão de Pronúncia em relação a todos os denunciados, impõe-se o prosseguimento do feito, em atenção às normas constitucionais processuais, razão pela qual determino o desmembramento dos recursos especiais e extraordinários interpostos pelas acusadas Flordelis, Marzy e Rayane. Proceda-se ao desmembramento e encaminhem-se os recursos à Segunda Vice Presidência”, diz a decisão.

Dessa forma, a juíza intimou ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), à assistência de acusação e às defesas dos advogados para que se manifestem até hoje (8). Além disso, serão juntados ao processo cópias da gravação da sessão de julgamento que, em novembro do ano passado, determinou a condenação dos dois primeiros réus: os irmãos Flávio dos Santos Rodrigues e Lucas Cézar dos Santos de Souza.

Filho tem habeas corpus recusado

Além do desmembramento dos recursos de Flordelis e filhas, a juíza Nearis dos Santos Carvalho Arce negou pedido de revogação da prisão feito pela defesa de Adriano dos Santos Rodrigues, filho biológico de Flordelis e também réu no processo. “Este Juízo já indeferiu múltiplos pedidos de revogação da prisão preventiva apresentados pela Defesa do réu Adriano, sendo todas as decisões devidamente fundamentadas na necessidade da manutenção da prisão por conveniência da instrução criminal”, diz a decisão.

Aniversário

No último sábado (5), Flordelis completou 61 anos. Uma de suas filhas, a cantora gospel Tayane Dias, postou uma homenagem em suas redes sociais. “Parabéns pra essa mulher guerreira e de muita fé…mãe te amo”.