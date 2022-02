Desmanche é fechado pela polícia em São Gonçalo

Um desmanche irregular foi estourado em São Gonçalo, nessa terça-feira (8), no bairro da Amendoeira. Dois carros, com, registro de roubo, foram apreendidos no local e o responsável pelo estabelecimento preso em flagrante. A polícia ainda encontrou diversos tipos de peças sem procedência.

De acordo com os agentes, uma equipe estava em patrulhamento pelo bairro quando pedestres informaram sobre uma movimentação suspeita num terreno localizado na Rua Guilherme Guilher. Uma equipe foi mobilizada ao local, onde foram recebidos pelo proprietário do estabelecimento.

Ainda segundo a equipe policial, o homem informou que um amigo havia pedido para guardar os automóveis no local. O responsável pelo imóvel autorizou a entrada dos policiais, que iniciaram buscas. Os policiais flagraram dois carros, modelos Volkswagen Gol e Chevrolet Zafira, com gravame de roubo.

Além disso, os policiais acharam peças de veículos, sem procedência, e documentos. Dessa forma, o local pôde ser caracterizado como desmanche. O responsável pelo local foi conduzido à 73ª DP (Neves), onde foi autuado e preso em flagrante por receptação qualificada. Os carros foram apreendidos e o local interditado.