Designer gráfica niteroiense aproveita a pandemia para se descobrir como pintora

A designer gráfica Elza Suzuki aproveitou os períodos sem trabalho durante a pandemia e começou a desenvolver a pintura como um hobby. E esses momentos de lazer ficaram tão sérios que ela resolveu reunir os desenhos e criar uma galeria virtual, a Zuki.

Sua inspiração, depois da crise no mercado que atingiu seu trabalho de designer, onde atua há mais de 20 anos, veio da sua forte ligação com as artes através de seu avô japonês que pintava, seu bisavô que era escultor de templos budistas e de seu pai que pintava. Além de sua formação universitária na área de Comunicação Visual e Pós Graduação em Marketing, estudou desenho e pintura com os professores e artistas Adolfo de Carvalho e Verônica Acetta.

No início da pandemia, resolveu fazer um curso de design de estampas e começou a criar desenhos autorais e manuais com temas de flores orientais e foi se multiplicando com outras formas. Atualmente desenvolver pinturas com belíssimas paisagens, poéticas flores orientais, nas técnicas de aquarela e acrílica.

“Quando faço um projeto início pelo quadro de ideias e busco referências diversas. Separo uma palheta de cores e crio composições até ter o resultado esperado no computador. Depois faço estudos em aquarelas e passo para a tela em tinta acrílica”, explica Elza.

Galeria com as pinturas feitas por Elza Suzuki. Foto: Site oficial

Elza tem ampla vivência como Design gráfico, comunicação corporativa e marketing, tendo realizado mais de mil projetos para várias empresas como a Petrobras, Embratel, Cedae, Multiplan, Fundação de Arte de Niterói. Foi responsável pela implantação da identidade visual da Cedae; implantação da nova identidade visual da Petrobras; e vários projetos de multimídia e Web TV para agências de Comunicação.

Na área gráfica, ela foi responsável por várias revistas corporativas da Cedae, da Emater, da Embratel, da Light, do Barrashopping, da Telebrasil, da Multiplan, do Mac News, do Telos e AD, além de criação de capas de mais de 10 livros e ilustrações como do Banco Nacional de Angola, Niterói Artes da Fundação de Arte de Niterói, Livro infantil Pedaço do Arco Íris do jornalista e escritor Mario de Sousa, Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro e livro de Nise Silveira.