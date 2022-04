Desfiles na Sapucaí continuam vetados pelos Bombeiros

O desfile das escolas de Samba na Marquês de Sapucaí, marcado para iniciar nesta quarta-feira (20), ainda está sob risco. Até a manhã desta terça-feira (19), a RioTur e a Liga das Escolas de Samba (Liesa) não tinham obtido o alvará do Corpo de Bombeiros a pouco mais de 24 horas do início do evento.

De acordo com a assessoria de imprensa da RioTur, es etapas do trâmite de liberação serão feitas ao longo desta terça. Durante a manhã, foi assinado o contrato com a brigada de incêndio que irá ficar de prontidão durante os desfiles. Esta, segundo a RioTur, é uma exigência complementar ao licenciamento.

De acordo com o diretor de operações da Riotur, Rafael Bandeira, a prefeitura e a Liesa estão correndo contra o tempo para cumprirem todas as obrigações e enviar a tempo para os órgãos competentes toda a documentação necessária.

“Estamos cumprindo as exigências da Intendente e Terreirão. A Liesa está juntando a documentação do Sambódromo. Nós estamos enviando os documentos complementares como contrato da brigada de incêndio, nota fiscal dos extintores, luzes de emergência, etc”, disse Rafael Bandeira

Quanto as obrigações das escolas de samba, até o último dia (12) somente as agremiações Imperatriz, Viradouro, São Clemente e Mangueira entregaram o processo de legalização para a aprovação das alegorias que passarão pela avenida.

Procurada por nossa redação, a Defesa Civil informou por meio de nota que O Corpo de Bombeiros aguarda os documentos para a aprovação e, posteriormente, realização da vistoria obrigatória antes dos desfiles, que acontecerão a partir desta quarta-feira, mas até esta manhã ainda havia pendências documentais e que atualizarão a situação assim que tiverem oportunidade.