Desfiles das Escolas de Samba tem ingressos à venda

Iniciou na manhã desta sexta-feira (08) a venda presencial dos ingressos para as arquibancadas especiais e cadeiras individuais para os Desfile das Escolas de Samba do Grupo Especial. A comercialização dos lugares ocorre no estande da Liesa, no Setor 11 do Sambódromo, na Rua Salvador de Sá.

De acordo com a Liesa, os ingressos para todos os outros setores ainda estão disponíveis para a sexta-feira do dia 22, sábado dia 23, e Sábado das Campeãs (30). A venda continua na segunda-feira (11) e vai até quinta-feira (14), das 10h até as 16h. Os preços variam de R$ 230 até R$ 500, dependendo do setor.

Pela internet também é possível adquirir o acesso aos setores, com a compra sendo obrigatoriamente no cartão de crédito. A retirada dos ingressos online ocorre a partir de segunda (11), na Central da Liesa de Atendimento e Vendas, localizada na Rua da Alfândega, 25, lojas A, B e C, no Centro do Rio de Janeiro.