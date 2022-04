Desfile no Caminho Niemeyer marcou nova era para os desfiles em Niterói

Na noite de quinta-feira (21), desfilaram no Caminho Niemeyer, no Centro, as Escolas de Samba da série B. Dez escolas se apresentaram, mas somente nove desfilaram, porque a Bafo do Tigre acabou desclassificada. A Prefeitura e a Neltur estimam que 15 mil pessoas passem pela nova passarela do samba nos três dias de desfile.

O prefeito de Niterói Axel Grael esteve presente na abertura do Carnaval e disse em entrevista exclusiva ao jornal A Tribuna, estar muito feliz com a volta dos desfiles depois de dois anos e que agora com a nova passarela do samba a cidade está inaugurando um novo momento na história do Carnaval.

“Eu tenho certeza que este Carnaval estreia um novo momento no Carnaval de Niterói e que quem vier, vai curtir muito o Carnaval da cidade e que daqui pra frente nós teremos cada vez mais visibilidade”, disse

O prefeito percorreu a arena montada no Caminho Niemeyer, visitou as instalações e cumprimentou o público presente. Ao seu lado, o vice-prefeito Paulo Bagueira ressaltou a felicidade pela realização da festa no novo espaço.

“É um momento importante para nós, que acreditamos na cultura popular brasileira. Trabalhamos muito para revitalizar o Carnaval de Niterói após um período tão difícil, trazendo os desfiles para este espaço tão especial para os niteroienses”, afirmou Bagueira.

Passaram pela avenida as agremiações Amigos da Ciclovia, União da Engenhoca, Império de Arariboia, Banda Bastião, Bem Amado, Paraíso do Bonfim, Balanço do Fonseca, Cacique de São João, e Tá Rindo Por quê?

A agremiação Amigos da Ciclovia iniciou os desfiles com o enredo “Niltinho do Bar”. O Carnavalesco Xororó disse estar muito feliz com o retorno dos desfiles depois desses dois anos de pandemia.

União Engenhoca levou pra avenida enredo sobre o professor João Brasil. Segunda escola a entrar na avenida na noite de quinta, veio com seus foliões em busca de uma vaga no grupo principal.

A comissão de frente trouxe dançarinos vestidos de alunos exaltando os professores e fazendo brincadeiras típicas das salas de aula.

O Interprete da escola, Julinho disse estar animado por voltar a desfilar,. “Nossa escola está exaltando o professor João Brasil e todos os professores do Brasil. Preparamos um belo carnaval e esperamos retomar ao grupo especial, disse.

A terceira escola que entraria na avenida seria a Bafo do Tigre, mas a agremiação foi desclassificada por não cumprir 80% das obrigatoriedades

De acordo com o fiscal de obrigatoriedades da Neltur, Carlos Alvarenga, a escola não apresentou comissão de frente, carros alegóricos e não continha o número mínimo de trezentos componentes.

Sendo assim, a Império de Arariboia passou a ser a terceira escola na avenida. Com o enredo Omin Dundun o Império do café.

Segundo o diretor da escola, Alan Nascimento, a escola vem com garra pra ganhar o Carnaval. “Nós trabalhamos muito pra apresentar pro público do sambódromo um Carnaval do jeito que Niterói merece”, disse.

Um dos destaques do desfile foi a comissão de frente que trazia uma preta velha guiada pela força dos Orixás. Com uma coreografia bem marcada, emocionou a avenida.

Império de Arariboia Comissão de Frente

Logo em seguida quem entrou na passarela do samba foi a Banda Bastião, com o enredo respeite a minha fé. Destaque para o carro de Oxum que trazia entidades do candomblé.

Alegoria da Banda Bastião representando Oxum

O Interprete André Quintanilha se mostrou animado com o desfile. “O Carnaval é um setor que emprega muita gente e muitos tiram seu sustento dessa festa”, disse.

Já era madrugada de sexta-feira (22), quando a agremiação O Bem Amado entrou na avenida com o enredo (Nem Ferreira,) um dos fundadores da Acadêmicos do Cubango.

A escola trouxe uma inovação no mundo do samba, uma mulher como mestre de bateria, Suellen Fonseca faz sua estreia no posto. “Estar aqui é importante porque estou abrindo portas para outras ritimistas e reforçar que o lugar da mulher é onde ela quiser”, disse Suellen.

Suellen Fonseca, primeira mulher mestre de bateria da escola Bem Amado

A Paraíso do Bonfim, sétima escola da noite levou pra avenida o enredo sobre Arnoldo Melodia. O ponto alto do desfile foi a bateria do mestre Vini com as paradinhas como as da União da Ilha.

“vamos trazer toda a malandragem carioca e queremos levantar a arquibancada”, nos contou mestre Vini.

Quando a escola Balanço do Fonseca entrou na avenida já passava das 3h da manhã, a oitava escola da noite trouxe o enredo “O mundo encantado de Pluft,” da obra de Maria Clara Machado. O presidente Anderson Neguti nos contou da alegria de estar de volta a passarela e da dificuldade de fazer o Carnaval muitas vezes.

A penúltima escola na passarela do samba foi a Cacique de São José com o enredo” O brilho dourado da Pedra sagrada”. O Interprete Alexandre Simpatia disse estar feliz com a volta aos desfiles e a nova passarela.

A última escola a pisar na Avenida foi a Tá Rindo Por quê? A escola fechou a noite de desfiles da série B com o enredo “Amazonas – o ruído das águas” com 300 componentes e 14 alas, a escola mostrou o Rio Amazonas.

O Carnaval de Niterói terá ainda no sábado (23) o desfile do grupo especial e no domingo (24) o desfile da série C