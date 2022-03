Desfile de moda celebra mês das mulheres

A partir das 14h deste sábado (26) será realizada uma homenagem as mulheres com desfile de moda, feira de artesanato e itens de grávidas, bebês e crianças, além de apresentações de música, dança e poesia, na Orla de Araçatiba. O desfile, totalmente custeado pelo Banco Mumbuca, começa às 16h e vai trazer dez modelos, vestindo 28 diferentes figurinos. O evento tem apoio das secretarias de Economia Solidária e Cultura.

Todas as peças foram confeccionadas por 20 costureiras locais do curso de Moda, Corte e Costura, realizado pelo Centro de Tecnologia da Indústria Química e Têxtil (CETIQT) do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). O projeto Expo Mãe Amigas de Maricá, composto por mulheres mães e empreendedoras, estará presente com a tradicional exposição de roupas e acessórios para grávidas, bebês e crianças.

“Como banco comunitário, o Mumbuca tem a responsabilidade de apoiar e incentivar todos os nichos de desenvolvimento da nossa cidade. O desfile de moda marca o fim de um ciclo importantíssimo de formação e aperfeiçoamento de algumas das costureiras locais”, pontuou Manuela Melo, presidente do banco social, ressaltando a importância da instituição no empreendedorismo de Maricá.

Crédito para microempreendedores

Aluna do curso de Moda, Corte e Costura, a moradora de Inoã Irene Fernandes Rocha, de 69 anos, relatou que além de adquirir crédito para dar continuidade ao aprendizado, ainda aperfeiçoou suas técnicas.

“Já havia solicitado um empréstimo no banco, agora adquiri outro com juros zero para compra de uma nova máquina de costura, pois vou investir na costura. Sou costureira desde os 14 anos, mas com o curso posso me considerar costureira de verdade, pois adquiri muito conhecimento, desde a criação de croquis, até a confecção das peças, além de entender o que, de fato, é a moda”, comemorou Irene, que vai ter dois figurinos de sua autoria no desfile.

Diferentes linhas de crédito

O Banco Mumbuca oferece diferentes linhas de crédito aos seus clientes, todas com pagamentos em até 10 parcelas. O Produto Solidário Simples que oferece crédito de R$ 2 mil para aquisição de capital de giro de máquinas e equipamentos, sem juros; o Produto Solidário Avançado, com crédito de R$ 2.001 à R$ 5 mil, também para aquisição de maquinário e equipamentos, sem juros.

Outra linha de crédito é o Produto Solidário Sociedade, que conta com juros de 1% ao mês e empréstimo no valor de R$ 7 mil, destinado a grupos, que são voltados para aquisição de máquina e equipamentos; O Produto Solidário MEI oferece o valor de R$ 3 mil, também com juros de 1% ao mês.