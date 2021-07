Desfile de Carnaval do Rio é confirmado para 2022

A Prefeitura do Rio de Janeiro, por meio da Riotur e Liga Independente das Escolas de Samba do RJ (LIESA) assinaram um contrato que concede o Sambódromo para a realização dos desfiles de Carnaval nos próximos quatro anos. A Marques de Sapucaí será palco de um dos carnavais mais famosos do mundo até 2025.

O contrato foi assinado por Jorge Perlingeiro, presidente da LIESA e pela presidente da Riotur, Daniela Maia. Segundo o calendário, as escolas vão desfilar em fevereiro, no domingo (27) e segunda-feira (28) de carnaval em 2022. Além disso, melhorias serão impostas na Cidade do Samba, com uma revitalização e uma nova unidade do Corpo de Bombeiros para manter a segurança e conforto dos trabalhadores e foliões.

Ainda segundo o presidente da LIESA, o governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes já estão de acordo com as decisões tomadas, além das obras propostas.

Cidade do Samba passa por dificuldades

A Cidade do Samba está interditada desde 11 de janeiro deste ano, por decisão da Justiça. A medida vale até que as instalações sejam reestruturadas de forma a minimizar os riscos de incêndio. A ação judicial da Terceira Câmara Cível atendeu pedido do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Cidadania da Capital.

Na ação, o MPRJ informou que vistorias realizadas pelo Corpo de Bombeiros em diferentes anos “identificaram não só irregularidades no estado das instalações, como também a ausência de plano de controle e prevenção contra incêndios”.

Perlingeiro afirmou, ainda, que as obras determinadas pela Justiça já foram cumpridas. O Corpo de Bombeiros fez a vistoria da Cidade do Samba e a prefeitura do Rio assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Corpo de Bombeiros. Falta apenas um desembargador da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça liberar o imóvel, após receber o laudo do Corpo de Bombeiros, informando que as obras já foram realizadas nos barracões das escolas de samba da Liga Especial.

A assinatura do acordo com a prefeitura para os quatro carnavais é algo histórico e que irá até o ano de 2025, informou o dirigente.