Desfile 4 de julho termina em tragédia nos Estados Unidos

O que era para ser uma comemoração, tornou-se uma tragédia. A celebração ao Dia da Independência dos Estados Unidos, comemorado nesta segunda-feira (4), terminou com cinco mortes e 16 pessoas feridas, em estado grave, durante o tiroteio, na cidade de Highland Park, em Chicago.

A cidade de Highland Park informou em seu site na internet que cinco pessoas foram mortas e 16 foram transferidas para hospitais. “Vários agentes da lei estão respondendo (ao incidente) e asseguraram um perímetro em torno do centro de Highland Park”, disse comunicado da cidade.

Durante o ataque, os policiais pediram que a população se abrigue em locais seguros, já que os suspeitos ainda não foram identificados.

A tragédia fez com que os norte-americanos relembrassem do massacre que aconteceu no dia 24 de maio, em que 19 crianças foram mortas em uma escola e duas professoras, em Uvalde, no Texas. E, do episódio de violência que matou 10 pessoas em um mercado, em Buffalo, no Estado de Nova York, no dia 14 de maio.