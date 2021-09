Desenho brasileiro conquista prêmio internacional na Itália

Curta metragem The Next Step venceu a 13º edição do Vesuvius international Film Fest, na Itália

Um curta-metragem brasileiro feito em desenho animado rompeu fronteiras internacionais. Literalmente. The Next Step. O caminho de Ianua foi o vencedor do prêmio de melhor curta de animação na 13º edição do Vesuvius international Film Fest, na Itália. A organização do evento divulgou a lista dos ganhadores na terça-feira (31) pela internet.

Produzido pela Signa Filmes, produtora de Irajá, na Zona Norte do Rio, a produtora comandada por Jorge Souza é especialista em produzir animações corporativas e, pela primeira vez, está se aventurando no

mercado do entretenimento. Além do prêmio conquistado, o filme ainda está indicado em mais de 80 festivais pelo mundo, com reais chances de vencer.

A ideia do filme partiu da preferência de Jorge por filmes de ficção científica e, principalmente, depois que o pai dele faleceu em 2019.

“Tem muito a ver com a minha família e meu gosto por ficção científica, sou um nerd de carteirinha. O Ravi, pai do personagem principal, é totalmente inspirado no meu pai, inclusive o rosto. Perdi meu pai em 2019, e é um buraco, uma falta muito grande que ele faz. É sobre lidar com a perda. Se hoje tenho esse trabalho, essa produtora, eu devo isso a ele, por todo o apoio. Ele só estudou até a quinta série, trabalhou muito para que eu tivesse a melhor educação. É uma homenagem”, explica Jorge.

Jorge (direita) ao lado do pai no Maracanã durante um jogo do Flamengo. Foto: Acervo pessoal.

A história narra que diversas ordens e cyborgs de inteligência artificial se espalham pela galáxia, contratadas por políticos e sistemas planetários para diversas missões, substituindo os exércitos.

Toda a Galáxia, de acordo com o enredo já foi mapeada, e em busca de controle os poderosos tentam encontrar formas de dar um próximo passo em sua influência conquistando outras galáxias pelo universo. Uma lenda diz que o Planeta ianua possui um portal que leva a outras galáxias no universo, e por 30 anos as ordens se dedicaram a buscá-lo sem sucesso. A ordem dos Lobos enviou seu melhor caçador, chamado Ravi, em busca dessas coordenadas e ele nunca mais voltou, sendo dado como morto pela ordem, fato esse que seu filho Jordan se recusa a aceitar.