Desencontros amorosos é tema de música lançada por dupla

Níkolas Baccarin e Giovanna Linhares fazem parceria em “Pra não te ver”

Discussões, tristezas, decepções, queixas e diversas outras situações entre casais podem ocasionar algum tipo de desencontro amoroso. E é abordando tudo isso que o o cantor e compositor Nikolas Baccarin lançou a música “Pra não te ver”, que também conta com a participação da cantora Giovanna Linhares.

A canção retrata um término que não coloca um ponto final, mas se contenta com uma “quebra de página”. O grande diferencial da obra autoral do carioca está na visão do “outro lado”, que confronta a visão do compositor – cantada na primeira parte. Giovanna dá voz à segunda pessoa envolvida na história.

O artista confessa que a composição também foi inspirada em sua própria história, após o término de um relacionamento. Segundo Baccarin, a melodia aborda o conflito de muitas pessoas após o fim de um relacionamento. Além disso, “Pra não te ver” também fala de um item que poucas músicas fala, que são as estratégias para evitar o sofrimento.

“Em muitos casos, as pessoas vivem um período em que qualquer coisa a faz lembrar do ex. Numa tentativa de impedir o sofrimento, elas tentam se enganar fingindo que está tudo resolvido e arrumam desculpas justamente pra não “ver” a pessoa e, consequentemente, não sofrer. Mas, às vezes não está tudo bem. Minha dica é: encare de frente, pois tudo passa”, aconselha Baccarin.

Autoditada, o também baixista Baccarin já está no segundo lançamento autoral. Em 2021, o jovem de 24 anos lançou a música “A gente vai dar um jeito”, que retrata as dificuldades de um casal que mora em cidades distintas e distantes na região metropolitana do Rio de Janeiro (capital e São Gonçalo) e tem que enfrentar várias dificuldades para manter o romance, entre elas, o tradicional e quilométrico engarrafamento da ponte Rio-Niterói.

Aos 19 anos, Giovanna Linhares está acostumada desde criança com tudo o que é ligado à área audiovisual, já que a mãe, a jornalista e escritora Ana Linhares, trabalha na Iurd TV, o canal da Igreja Universal do Reino de Deus. Além disso, também já passou pela Rádio Roquette Pinto, que é a emissora onde Nikolas trabalha desde 2017.

A jovem posta diversas músicas em seu perfil no Instagram, algumas fazendo dueto, que é considerada como “cópia” física materna. Giovanna é só carinho ao falar do apoio que recebe da mãe, a quem considera como exemplo.

“Minha mãe é o meu maior exemplo, é uma pessoa que traz amor, alegria e riso para a minha vida. Só posso agradecer a Deus por ela sempre se sacrificar e se desdobrar para eu conseguir alcançar meus objetivos. Ela é minha melhor amiga e é alguém com quem posso contar sempre. Se hoje consegui fazer essa parceria com o Nikolas, foi graças à todo o esforço que minha mãe faz por mim”, conta Giovanna.

A música “Pra não ter ver” está em todas plataformas digitais, incluindo no YouTube.