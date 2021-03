Desemprego no país atinge 14,3 milhões de pessoas

O número de pessoas desempregadas no Brasil foi estimado em 14,3 milhões no trimestre encerrado no mês de janeiro. Embora a taxa de desocupação tenha ficado estável em 14,2% no trimestre anterior, é a mais alta para um trimestre até janeiro, contra 11,9 milhões de pessoas há 1 ano.

Já o contingente de pessoas ocupadas aumentou 2% e chegou a 86 milhões (empregados, empregadores, funcionários públicos). Isso representa 1,7 milhão de pessoas a mais no mercado de trabalho em relação ao trimestre encerrado em outubro. Os dados foram divulgados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), do IBGE. No levantamento anterior, referente ao trimestre encerrado em dezembro, a taxa de desemprego estava em 13,9%, com 13,9 milhões de desempregados.

“Apesar de perder força em relação ao crescimento observado no trimestre encerrado em outubro, a expansão de 2% na população ocupada é a maior para um trimestre encerrado em janeiro. Esse crescimento ainda tem influência do fim de ano, já que novembro e dezembro foram meses de crescimentos importantes”, explicou a analista da pesquisa, Adriana Beringuy.