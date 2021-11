Levantamento divulgado na manhã desta terça-feira pelo IBGE aponta um recuo de 1,6 ponto percentual no desemprego no terceiro trimestre, em comparação com o segundo. No entanto, o número de brasileiros desocupados está em 13,5 milhões.

Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD, divulgada agora há pouco pelo IBGE.