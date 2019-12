Desconto na integração ônibus-barcas já está valendo

Começou a valer hoje o desconto de até R$ 4 para quem fizer a integração do ônibus municipal com o catamarã de Charitas, linha seletiva em que não há desconto no Bilhete Único. Assim, quem paga atualmente R$ 21,65 (R$ 4,05 do ônibus municipal mais R$ 17,60 do catamarã) desembolsará R$ 17,65, garantindo o desconto de R$ 4.



De acordo com a Prefeitura de Niterói, posteriormente, após o período de testes em Charitas, entrará em vigor o desconto também para quem fizer a integração de ônibus municipal de Niterói com as barcas da travessia Niterói-Praça XV. Nesse caso, quem usa cartão pagará R$ 6,35. Atualmente, os passageiros que pegam o ônibus municipal e a barca na Praça Arariboia e não têm direito ao desconto no Bilhete Único pagam R$ 10,35.



Quem já usufrui do desconto do Bilhete Único intermunicipal na integração de ônibus municipal e barcas na Praça Arariboia e, atualmente, paga R$ 8,55 na viagem, terá o custo reduzido para R$ 6,35 por sentido nas viagens quando a benefício entrar em vigor.



“Decidimos aplicar o desconto nesta sexta-feira [hoje] apenas na integração com os catamarãs de Charitas num primeiro momento. Assim será possível avaliar melhor o funcionamento do sistema e promover ajustes tecnológicos, se necessário. Deixamos o início das operações na estação Arariboia imediatamente depois de passarmos pelos testes no catamarã de Charitas. Isso vai evitar transtornos, já que o fluxo de passageiros é mais intenso na travessia Arariboia-Praça XV”, explicou o secretário municipal de Urbanismo e Mobilidade, Renato Barandier.

Menos barcas e passagens mais caras em 2020



A partir da próxima quinta-feira os usuários do transporte aquaviário de Niterói terão que ficar atentos: menos barcas irão circular. De acordo com a CCR Barcas, concessionária responsável pelo serviço, a medida ficará em vigor até que empresa e o Governo do Estado encontrem um novo modelo viável no transporte aquaviário de passageiros.



De acordo com a concessionária, na linha Arariboia/Praça XV, que atualmente possui uma taxa de ocupação média nos horários de rush (das 6h30min às10h e das 16h30min às 20h) de 62%, o intervalo máximo entre viagens passará de 10 para 15 minutos. A CCR Barcas esclarece que isso não impede que se realizem intervalos menores, adequando a oferta à demanda pontual que for necessária.



A partir do dia 12 de fevereiro, o valor da pasasgem irá aumentar. A tarifa da travessia Praça XV -Charitas vai subir dos atuais R$ 17,60 para R$ 18,20. Nas linhas sociais, o preço vai de R$ 6,30 para R$ 6,50. Os valores foram autorizados pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Concedidos de Transportes (Agetransp).