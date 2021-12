Desconto do IPVA 2022 no RJ será de 3% para pagamento a vista

O primeiro vencimento da quitação integral e da primeira parcela do IPVA é no dia 21 de janeiro do próximo ano, para os veículos com placa final 0. Para os proprietários que preferirem parcelar, será permitido o pagamento em três vezes mensais iguais, sem o desconto de 3%, conforme o número final da placa do veículo.

Confira abaixo as datas para o parcelamento:

Final de placa 0: 21 de janeiro; 21 de fevereiro; 23 de março;

Final de placa 1: 24 de janeiro, 23 de fevereiro, 25 de março;

Final de placa 2: 25 de janeiro, 24 de fevereiro, 28 de março;

Final de placa 3: 26 de janeiro, 25 de fevereiro e 29 de março;

Final de placa 4: 27 de janeiro, 3 de março, 4 de abril;

Final de placa 5: 28 de janeiro, 4 de março, 5 de abril;

Final de placa 6: 31 de janeiro, 7 de março, 6 de abril;

Final de placa 7: 1º de fevereiro, 8 de março, 7 de abril;

Final de placa 8: 2 de fevereiro, 9 de março, 8 de abril;

Final de placa 9: 3 de fevereiro, 10 de março, 11 de abril.

O imposto pode ser quitado em cota única, na primeira data, ou em três parcelas mensais, iguais e sucessivas.

O desconto de 2022 ainda vai ser divulgado, mas nos últimos 3 anos, 2019, 2020, 2021, : o desconto foi de 3%.

O recolhimento acontece por meio do Guia para Regularização de Débitos (GRD), que pode ser retirado no site da Secretaria de Fazenda do RJ, do Banco Bradesco ou do Portal do IPVA com a apresentação do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam).