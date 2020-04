Descontente com Bolsonaro, Moro pede demissão

Reportagem do Jornal Folha de São Paulo dá como certo pedido de demissão do ministro da Justiça, Sérgio Moro. Segundo a informações, a gota d’água foi a decisão do presidente Bolsonaro de trocar a diretoria-geral da Polícia Federal, hoje ocupada por Maurício Valeixo.

Segundo o diário, Bolsonaro informou o ministro, em reunião, que a mudança na PF deve ocorrer nos próximos dias. Moro então pediu demissão do cargo, e Bolsonaro tenta agora reverter a decisão do ex-juiz federal.

Os ministros Braga Netto (Casa Civil) e Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo) foram escalados para convencer o ministro a recuar da decisão. Se Valeixo sair, Moro sairá junto, segundo aliados do ministro.

Moro havia escolhido Valeixo para o cargo. O atual diretor-geral é homem de confiança do ex-juiz da Lava Jato. Desde o ano passado, Bolsonaro tem ameaçado trocar o comando da PF. O presidente quer ter controle sobre a atuação da polícia.

Em apuração…