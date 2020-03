Descarte consciente de resíduos eletrônicos

Nesse sábado um evento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente de São Gonçalo chamou atenção para o descarte consciente de itens eletrônicos como pilhas e baterias de celular, por exemplo. Na cidade haverá mais uma edição do Projeto E-Lixo Zero na Paróquia Santíssima Trindade, no bairro Trindade, das 8h às 13, com apoio de uma empresa que faz coleta desse tipo de lixo e a prefeitura, para explicar os malefícios desse descarte ilegal, como a contaminação do solo e lençol freático.

Serão aceitos pilhas, baterias, peças de computadores, televisões e qualquer equipamento eletrônico. Esses materiais serão recolhidos, destinados corretamente e o que der para ser aproveitado será enviado para postos de reciclagem do município. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Rafael de Abreu Magalhães (Fael), o evento é de grande satisfação, pois várias toneladas de lixo eletrônico são recolhidas de forma correta. Além disso, também destaca que o descarte indevido de tal lixo pode acarretar a contaminação de recursos naturais e prejudicar o meio ambiente e a própria população.

Em Niterói a Companhia de Limpeza Urbana de Niterói recebe esse tipo de objetos desde 2016 em, seus chamados EcoPontos ou EcoClin, em nove pontos espalhados na cidade, que funcionam de segunda à sexta, de 8h às 16h. São eles: Icaraí, Barreto, Largo da Batalha, Engenhoca, Piratininga, Itaipu, Santa Bárbara, Fonseca e Ilha da Conceição. O comerciante Horário Paz, da Casa Satélite, no Centro, disse que há cerca de cinco anos realiza gratuitamente o recolhimento desses eletrônicos. “As pessoas podem deixar aqui que eu mando para uma empresa especializada nesse descarte. Antigamente as pessoas deixavam mais pilhas aqui, mas agora esse número caiu”, frisou.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo de Itaboraí informou que não existe esse tipo de programa na cidade. Já as prefeituras de Maricá e Rio Bonito não se manifestaram sobre o assunto.