Desaparecimento de motorista passa de 20 dias sem solução

Já são mais de 20 dias de angústia para a família do motorista de aplicativo Edenilson Bernardo Pereira, de 68 anos. Ele está desaparecido desde 14 de novembro deste ano, quando aceitou uma corrida na cidade de São Gonçalo. Desde então, informações sobre seu paradeiro são quase inexistentes.

A reportagem conversou brevemente com Daniela Velzi, filha de Edenilson. Ela falou sobre a ansiedade vivida pela família à espera de informações que ajudem a esclarecer o que aconteceu com Edenilson naquela manhã de segunda-feira, quando ele deu informações pela última vez.

“Infelizmente não temos informações. A polícia segue com as investigações, mas sem ideia sobre o paradeiro. Sei que tem havido ligações no Disque Denúncia, mas a polícia não informa quem está ligando. Muito angustiante. Já são 22 dias. É a pior parte, não saber nada sobre o que aconteceu no dia.”, disse.

Edenilson está desaparecido desde 14 de novembro. Morador do bairro de Icaraí, Zona Sul de Niterói, sua última localização conhecida foi o bairro de Vista Alegre, em São Gonçalo, para onde teria aceitado buscar um passageiro, que teria cancelado o serviço.

Ele costuma retornar para casa por volta das 10h, mas, naquele dia, não retornou. Familiares tentaram ligar para Edenilson, mas o telefone está desligado desde então. Ainda de acordo com parentes, o aplicativo 99, usado pelo motorista para trabalhar, apontou que a última localização dele foi a Rua João de Abreu, em Vista Alegre, por volta das 7h15.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG), em seu setor de descoberta de paradeiros (SDP). A pista mais recente foi uma imagem de câmera de monitoramento que flagrou o automóvel do profissional. De acordo com a Polícia Civil, o automóvel, modelo Nissan Versa branco, placa LUK3H80, teria passado, no dia do desaparecimento, pelo bairro Monjolos, em São Gonçalo, transportando um passageiro.

Entretanto, não foi possível afirmar se era Edenilson quem estava na condução tampouco quem era o passageiro. O Disque Denúncia pede que quem possa ter visto ou tenha informações sobre o motorista ligue para (21) 2253-1177, ou 0300 253 1177, no interior do Rio de Janeiro. Também é possível entrar em contato com o WhatsApp Desaparecidos: (21) 98849-6254.

Procurada e questionada sobre o andamento da investigação, a DHNSG não respondeu, até o fechamento deste texto.