Desafios econômicos da pandemia são tema de seminário on-line do TRT-RJ

Os desafios econômicos durante o distanciamento social ainda vigente são tema de mais um seminário on-line e gratuito do Tribunal Regional do Trabalho da primeira região (TRT-RJ). Diálogos Sobre o Trabalho Seguro II – Cenário Pós-Pandemia será transmitido ao vivo nesta segunda-feira (19), às 16h, pelo YouTube TRT RJ Oficial (www.youtube.com/TRTRJOficial). Não é necessário fazer inscrição prévia. O evento, parte integrante do Programa Trabalho Seguro do TRT, tem como público-alvo os magistrados, servidores, advogados, procuradores, jurisdicionados e estudantes.

O debate virtual de segunda terá como mediador o juiz Flavio Alves Pereira, presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho da Primeira Região (Amatra 1). Os debatedores serão o deputado Alessandro Molon (graduado em Direito pela PUC-RJ, com mestrado em História pela UFF e professor de graduação em Técnica Legislativa pela PUC-RJ) e José Luiz Pedro de Barros, gerente de Saúde e Segurança do Trabalho da Firjan (de onde também é assessor técnico do Conselho Empresarial Trabalhista e Sindical) e membro da bancada Grupo de Estudo Tripartite Sobre Gestão da Segurança e Saúde do Trabalho (NR1) e do Conselho de Relações Trabalhistas da CNI.

Haverá outros três painéis nos dias subsequentes, sempre no mesmo horário e canal: Impactos emocionais da pandemia no mundo do trabalho (dia 20), Desigualdade/antidiscriminação no trabalho (21) e Audiência virtual: Justiça do Trabalho e saúde (22), com mediadores e debatedores diferentes. O TRT-RJ fornece certificado de participação para o público externo, horas de capacitação para servidores e horas de formação para juízes do trabalho.