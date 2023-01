Desafios ao prefeito de Niterói (II)

Por Jourdan Amóra

Niterói tem pequeno território (l15 km²) e grande espaço destinado a áreas verdes protegidas e com atrações para naturalistas. Orgulha-se de um extenso litoral em mar aberto em águas mansas da Baía de Guanabara e o valor da sua orla lagunar. Conta com alguns riachos e com canais sofridos para o escoamento das águas pluviais, abalados por contenções decorrentes do uso irregular do que seria reservado para matas ciliares e em decorrência de despejo de águas servidas e de lixo comunitário. Também são frágeis as redes de escoamento natural com carência de constante e adequada limpeza dos bueiros e da existência de canalização das águas descidas das muitas encostas.

Os temporais têm causado dramas de grandes alagamentos em vias públicas, em pontos já tradicionais que já deveriam ter recebido ações mais concretas da Municipalidade. Um dos pontos mais afetados é quase toda a extensão da Avenida Roberto Silveira, porque os canais oriundos do Vital Brazil e de Santa Rosa (passando sob o Estádio Caio Martins e no Campo de São Bento) tem dificuldades de escoamento no rumo do vertedouro direcionado para o chamado Canto do Rio.

A estreiteza e a pouca profundidade do Canal da Alameda têm como inimigo o escoamento rumo à assoreada Enseada de São Lourenço. 15

Pelo menos alguns pontos críticos de alagamento foram extintos por um prefeito que acatou nossas sempre positivas críticas. Um canal foi aberto defronte à rua XV de Novembro, outro junto à histórica a árvore de cabaça, passando defronte ao local onde funcionou a Enel. Mesmo com as Prefeituras sem dinheiro, na época, uma “vaquinha” permitiu a dragagem do caminho das águas entre a Praça Santos Dumont e o limite da UFF, com o extinto “Campo do Forte”, bem como promoveu a duplicação da rede de escoamento na rua Nilo Peçanha. Lamentavelmente este ponto próximo ao mar voltou a ser crítico, o mesmo acontecendo na reformada rua Paulo Alves. (Continua)