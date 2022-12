Desafio concluído! Paratleta niteroiense completa travessia do Leme à Barra

O nadador niteroiense Guilherme Gomes, o Guiga, concluiu, no final da manhã deste sábado (10) a travessia do Leme, na Zona Sul do Rio de Janeiro, à Barra da Tijuca, na Zona Oeste. O paratleta possui amputação no braço esquerdo e semiparalisia na perna esquerda.

Guiga contou detalhes sobre como foi o desafio. Ele destacou as boas condições do tempo e do mar. A maior dificuldade, como ele já esperava, foi no trecho de São Conrado, onde normalmente há correntezas.

Guiga, momentos depois da chegada

“Deu tudo certo, o mar e o tempo estavam maravilhosos. Foi épico para mim, porque é uma distância que nunca nadei na vida. O final é um pouco penoso por causa da correnteza. Estou me sentindo muito bem fisicamente. Não foi fácil, mas eu estava bem preparado fisicamente”, disse.

O paratleta também frisou a importância da força mental para concluir a travessia. Por fim, ele deixou um recado para outras pessoas com deficiência que queiram se tornar paratletas: não deixar que uma limitação física o deixe numa zona de conforto.

O público prestigiou nadador niteroiense

“Sabia que o lado mental ia valer a prova inteira. A mensagem que eu deixo é que todo mundo tem que se desafiar. Nós nos colocamos em algumas zonas de conforto e talvez até usamos a deficiência para continuar nessa zona. Todo mundo se encaixa em alguma coisa que possa se desafiar”, completou.

Fotos: Divulgação