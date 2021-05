Desabamento de muro sobre carro deixa mulher morta durante chuva em São Gonçalo

As fortes chuvas que castigaram a região, entre a noite de domingo (30) e a madrugada desta segunda-feira (31), deixaram uma pessoa morta e outras três feridas, na cidade de São Gonçalo. Parte do muro de uma casa atingiu um automóvel, no bairro de Tribobó. A vítima fatal é uma mulher e, entre os feridos, há uma criança.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o batalhão de Niterói foi acionado para a ocorrência, às 22h de domingo. No local, os agentes constaram que uma mulher, identificada como Ana P. Oliveira havia morrido, antes da chegada do socorro. O acidente aconteceu na altura do número 100 da Rua Dalva Raposo.

Além disso, outras três pessoas ficaram feridas. São elas Cláudio P. da Costa, de 52 anos, com ferimentos leves; Maria H. de Souza, de 53 anos, com ferimentos médios, além de uma criança, do sexo feminino, que não teve a identidade relevada, também com ferimentos médios. Os três foram socorridos ao Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca, Zona Norte de Niterói.

Até o momento, a Defesa Civil Municipal não se pronunciou sobre o caso. Mais cedo, o órgão havia informado que o município de São Gonçalo segue em Estágio de Vigilância, nesta segunda-feira. Além disso, havia dito que recebeu uma solicitação de queda de galho de árvore, na noite do último domingo, derrubando um poste de iluminação e deixando a Guarda Municipal e Secretaria de Assistência Social sem energia.

O subsecretário de Defesa Civil Coronel Fernando Rodrigues, o secretário de Assistência Social Edinaldo Basílio, o subsecretário de Parques e Jardins, e o Corpo de Bombeiros, participaram e acompanharam o trabalho da ENEL no local. O Município ainda informou que não registrou nenhum chamado para atendimento emergencial em decorrência da chuva. Não houve necessidade de acionamento de sirene, pois nenhum sistema atingiu o nível pluviométrico para o gatilho.