Desabamento de encosta assusta moradores do Engenho do Mato

O verão costuma ser a época na qual são registradas chuvas mais fortes, o que aumenta o risco de desabamentos. Todavia, em pleno mês de setembro, no final do inverno, o desmoronamento de parte de uma rocha assustou moradores da Rua Fernando Ognibeni, altura do número 220, no Engenho do Mato, Região Oceânica de Niterói.

De acordo com moradores da região, parte de uma encosta, que fica ao lado de uma casa, desabou, ao lado de uma casa. O incidente aconteceu na madrugada de sábado (17) para domingo (18). Gustavo Bittencourt, engenheiro químico e morador do lado oposto da encosta, afirmou ter a preocupação que novos desabamentos aconteçam e que árvores caiam em sua residência.

“Foi com essas chuvas de semana passada. De sexta para sábado estava chovendo muito. Com a constância da chuva, rompeu e caiu essa parte do terreno, que é elevado. No sábado vi isso, chamei a Defesa Civil para fazer uma avaliação, porque pode ceder mais. Inclusive essas árvores, pelo terreno estar prejudicado, podem até desabar”, disse.

A aposentada Valda Lúcia Reis, , também moradora do local, afirmou serem constantes os registros de quedas de árvores na localidade. Assim como Gustavo, ela afirmou ter avisado a Defesa Civil Municipal, mas os agentes limitaram-se a colocar uma fita de isolamento. A moradora também cobrou que haja uma inspeção mais aprofundada.

“Pode cair nas casas e nos carros. É um temor. De vez em quando cai uma árvore ou outra. O terreno está comprometido. A Defesa Civil veio, mas não procurou a gente. Só isolaram a área. Vamos ver se agora, durante a semana, eles aparecem para tirar e avaliar melhor o terreno”, relatou.

Na manhã de ontem (19), mais de 50 horas após o desabamento, os fragmentos das rochas ainda estavam espalhados pela rua. O desmoronamento não chegou a atingir o imóvel localizado ao lado. A reportagem tocou a campainha do local, mas ninguém atendeu. Vizinhos afirmaram que a casa está vazia há alguns anos.

A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia informou que, no último sábado (17), realizou uma vistoria no local devido à ocorrência de um deslizamento, sem vítimas. A área foi isolada pelos agentes.