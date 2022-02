Derrubada de veto coloca fim a cobrança do pagamento de taxa do Detran

Os deputados estaduais derrubaram o veto total ao Projeto de Lei 4.915/21, proibindo a cobrança da taxa de emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CLRV) na Guia de Regularização de Taxas (GRT). Com a medida, o Detran irá cobrar somente pela taxa de licenciamento.

O motorista que for fazer o licenciamento anual do veículo junto ao Detran-RJ terá uma economia de R$69,23 com a decisão. Sendo assim, a Taxa de Licenciamento cai de R$ 242 para R$ 172,77.

O projeto passará a valer assim que for promulgado e publicado no Diário Oficial do Poder Executivo, o que está previsto para quinta-feira (23).

“Hoje, a GRT é composta por duas taxas: a de licenciamento, que custa R$ 173 e a de emissão do documento, que custa R$ 69,23. Desde 2020, esse documento deixou de ser emitido em papel moeda, que realmente gerava custo, para ser emitido por meio digital, pela internet. Não faz sentido seguir cobrando uma taxa por um serviço que deixou de ser prestado”, comentou o deputado Luiz Paulo (Cidadania), autor do projeto, juntamente com o Subtenente Bernardo (PTB).