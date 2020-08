DER-RJ realiza manutenção em ponte na RJ-106

Na primeira quinzena de agosto, o DER-RJ realizou serviços de manutenção de erosão na cabeceira de uma ponte na Rodovia Amaral Peixoto (RJ-106), na altura do Km 38, no trecho entre a entrada do Espraiado e a entrada de Ponta Negra, em Manoel Ribeiro.

A equipe da 20ª Residência de Obras e Conservação (ROC) do departamento, que tem base em Itaboraí, efetuou os reparos necessários e, em seguida, realizou a manutenção de asfalto e a implantação do guarda-corpo no trecho.

A ação faz parte de uma atividade contínua do departamento para garantir a conservação das estradas estaduais.