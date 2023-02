DER-RJ instala sistema de geração de energia solar, em Piraí

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-RJ) instalou um sistema de geração de energia solar para abastecer o edifício sede, no Centro do Rio, a unidade de Niterói e a usina de asfalto, em Piraí. A geração de energia limpa terá a capacidade de produção de 960.000 kWh/ano, o que representa uma economia anual de aproximadamente R$ 4,26 milhões nas contas de energia elétrica no órgão do Governo do Estado.



— Atualmente, a sede administrativa do DER-RJ, as unidades de Niterói e Piraí, incluídas no projeto, consomem em média 63 mil kWh por mês. O sistema de geração solar que estamos instalando terá potência de 80 mil kWh/mês, o que representa uma redução de até 100% dos gastos de consumo com energia elétrica e a geração de crédito, uma contribuição socioambiental importantíssima para o nosso estado — explica o secretário de Infraestrutura e Cidades do estado do Rio, Uruan Andrade.



O secretário ressalta que, além deste trabalho já em andamento no DER-RJ, o Governo do Estado tem outras importantes ações quanto à produção de energia limpa e sustentável, um compromisso da gestão Cláudio Castro. No Departamento, o sistema fotovoltaico será no modelo on-grid: conectada à rede pública de distribuição, a energia captada pelo sol é convertida em eletricidade, tornando-se possível de ser utilizada pelo próprio imóvel e o excedente repassado à concessionária, que concede créditos ao consumidor. A previsão é que até maio o sistema entre em funcionamento.



A fase atual da instalação aguarda aprovação da concessionária. Com a validação da Light, a empresa contratada pelo DER-RJ prosseguirá com o fornecimento de todos os equipamentos, materiais e a instalação.



O presidente do DER-RJ, Pedro Ramos, destaca que o projeto prevê que, caso a fundação estadual não consuma a totalidade de energia gerada, os créditos junto à concessionária podem ser utilizados em até 5 anos.



Um dos idealizadores do projeto, o vice-presidente do Departamento, Gladstone Felippo, ressalta outro detalhe importante para os cofres públicos:



— A partir da própria economia proporcionada na conta de luz, o investimento de R$ 3,7 milhões na implantação da geração de energia solar terá sido recuperado em até um ano e meio.

Os módulos fotovoltaicos possuem garantia de performance de 25 anos e são extremamente duráveis e resistentes, aprovados em testes de impacto que simulam granizo e outros objetos.