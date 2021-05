DER-RJ instala ponte durante mais uma etapa de obras na RJ-163

Técnicos e operários do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Rio de Janeiro (DER-RJ) realizam mais uma etapa das obras na RJ-163, localizada no Sul Fluminense. Durante a semana, profissionais trabalham no içamento e na instalação das vigas de uma ponte na altura do km 19, no trecho Capelinha-Mauá, cujo projeto prevê a duplicação da rodovia. A RJ-163 liga a Rodovia Presidente Dutra, na altura de Itatiaia, ao distrito de Visconde de Mauá, no município de Resende, conectando importantes pontos turísticos na Região do Médio Paraíba.

No trecho de serra que recebe intervenções do DER-RJ, órgão vinculado à Secretaria de Estado das Cidades, ainda estão previstas obras de complementação no trecho Penedo – Capelinha, com restauração, implantação de acostamento e terceira faixa, além da construção de duas pontes e alargamentos e reforço de outra.

O presidente do DER-RJ, Luiz Roberto de Souza, esteve no local terça-feira e acompanhou as ações.

“Em meio a todas as dificuldades que estamos enfrentando, é um marco ver uma obra desta magnitude em andamento. Além de gerar emprego, o resultado será a melhoria desta importante rodovia, que também tem o título de ‘Estrada-Parque’, a primeira do nosso estado”, afirmou.

O título destacado por Luiz Roberto se justifica porque a RJ-163 observa rigorosamente conceitos ecológicos, tais como passagens subterrâneas e aéreas para animais, conforme estabelecido pelo Decreto Estadual 40.979/2007.