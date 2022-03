Deputados solicitam Medalha Tiradentes a ex-BOPE

Os deputados Charlles Baptista (PSL) e Anderson Moraes (PSL) colocaram em pauta na Ordem do Dia na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) ontem (9), a indicação do Primeiro Sargento do BOPE (Batalhão de Operações Especiais do Estado) Max Guilherme Machado de Moura à Medalha Tiradentes, a maior honraria do estado.

Assessor especial do Presidente Jair Bolsonaro, o ex-BOPE hoje em dia está na reserva, e se prepara para iniciar na vida política, como o deputado federal “Max Bolsonaro”. Atualmente, o Sargento Max Oliveira é um dos articuladores da área de comunicação, com poder para interferir na Secom (Secretaria Especial de Comunicação). O ex-Policial Militar chegou em Brasília como segurança especial de Bolsonaro.

No entanto, após ser colocado em votação pelo deputado Jair Bittencourt (PP), que presidiu a Sessão Ordinária, o projeto de Resolução recebeu votos contrários. Liderada por Mônica Francisco, a bancada do pessoal repudiou e votou contra, assim como os deputados Carlos Minc (PSB), Enfermeira Rejane (PCdoB) e Waldeck Carneiro (PT). O parlamentar Jari de Oliveira (PSB) se absteve.

A prática de conceder a honraria máxima do Estado do Rio de Janeiro para policiais militares é comum entre os “Bolsonaros”. Enquanto estava como deputado estadual, o atual senador Flávio Bolsonaro concedeu a Medalha Tiradentes para Adriano Magalhães de Nóbrega, quando o ex-tenente da Polícia Militar, envolvido com milícias na capital fluminense, estava preso no Batalhão Especial Prisional.